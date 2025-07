UFC 318: na despedida de Poirier, Holloway domina e mantém o cinturão BMF

Valeu, "Diamante"! Max Holloway derrotou Dustin Poirier por decisão unânime dos juízes (48-47, 49-46 e 49-46) e reteve o cinturão BMF (Badass Motherf*), neste domingo (20), no UFC 318, na Smoothie King Center, em Nova Orleans, Estados Unidos. O combate representou a despedida de Poirier do MMA, que, em casa, não conseguiu superar o havaiano pela terceira vez na carreira, que segue como campeão de "mais durão" da organização.

Como foi a luta?

O início foi estudado, mas logo no terceiro minuto, Holloway teve boa sequência e conseguiu dois knockdowns sobre Poirier, que se recuperou rápido e evitou o nocaute. No restante do assalto, o "Diamante" equilibrou as ações com socos rápidos e chutes baixos.

A luta seguiu equilibrada no segundo round, com troca de socos e chutes baixos. Porém, na metade, Holloway teve outra sequência de socos que derrubaram Poirier, que ficou perto de ser nocauteado, mas que conseguiu se defender no chão e levantar em sequência. Nos segundos finais, foi a vez de Dustin crescer e após sequência de jab e cruzado, derrubou o havaiano e puxou na guilhotina, mas Max sobreviveu até o fim do round.

Max Holloway vence Dustin Poirier no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

O terceiro round foi de ritmo um pouco mais baixo, limitado a apenas socos e chutes rápidos de ambos os lutadores. Poirier teve mais ação, mas foi Holloway que mais golpeou, 32 a 24 em golpes significativos. No quarto assalto, a guerra seguiu, com Max e Dustin trocando apenas socos em grandes combinações. No final, o americano cresceu mais uma vez, mas sem conseguir derrubar o havaiano.

O round final seguiu com Poirier andando para frente e Holloway contra golpeando, evitando qualquer ação mais acentuada do desafiante. Nos minutos finais, a arena foi ao delírio e, com poucos segundos, os dois lutadores pararam no meio do octógono e foram para a trocação final, com Max levando a melhor e quase nocauteando o dono da casa em sua despedida.

Na decisão final, Max Holloway derrotou Dustin Poirier por unanimidade (48-47, 49-46 e 49-46) e manteve o cinturão BMF do UFC.

Adeus de Poirier

Dustin Poirier se aposenta do MMA, considerado como um dos melhores lutadores da história que não foi campeão linear do UFC, com apenas um reinado como interino, após vencer Max Holloway, em 2019. O "Diamante" teve três derrotas valendo o título indiscutível, para Khabib Nurmagomedov, Charles do Bronx e Islam Makhachev.

Na carreira, Poirier acumulou grandes vitórias. O americano derrotou duas vezes Conor McGregor e Max Holloway, superou Michael Chandler, Dan Hooker, Eddie Alvarez e Justin Gaethje. Dustin se despede do MMA com cartel de 30 vitórias, 10 derrotas e uma luta sem resultado.

Dustin Poirier se despediu do MMA no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

