O Botafogo venceu o Sport por 1 a 0, neste domingo (20), na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Brasileirão. Com a vitória, o Botafogo chegou aos 25 pontos e se aproximou do G-4 da competição. Após a vitória, o treinador Davide Ancelotti falou com a imprensa e criticou uma característica do futebol brasileiro.

Ao ser perguntado sobre o nível do futebol brasileiro de forma geral, o técnico italiano falou sobre as características que identificou no país. Ancelotti citou pontos positivos, mas também reclamou da perda de tempo nos jogos no Brasil.

Davide Ancelotti o Sport no estadio Ilha do Retiro pelo campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

— Há pouco tempo que estou aqui, mas nos jogos que vejo, é uma liga que tem muitas coisas taticamente, tem jogadores com qualidade. Acho que nos últimos dois jogos a gente pôde jogar mais. Se perde muito tempo, muito tempo, então o ritmo do jogo tem que ser mais alto. Não vejo muita diferença com a Europa, o contexto é um pouco diferente. O clima, a umidade, o gramado e acho que o tempo efetivo pode ser mais alto — falou.

Veja outros pontos da coletiva de Ancelotti

Ancelotti avalia o jogo

— Uma partida muito, muito difícil. Quem vê o jogo não pode pensar que o Sport só tem três pontos na classificação. Condições difíceis, o time se adaptou bem. Estou conhecendo elenco, tenho que dar oportunidades a todos para mostrar e muito feliz hoje, não só com o Cuia, mas também com os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos (comigo) — disse.

Davide Ancelotti fala sobre a solidez defensiva do Botafogo

— No futebol tem que defender bem também, é importante. O Botafogo é um time sólido defensivamente. Claramente, a mentalidade tem que ser ofensiva com bola, mas o equilíbrio que temos sem bola é a fortaleza do time. Temos uma defesa de área muito boa, hoje foi um jogo complicado para o Marlon, para o Kaio e para o Barboza. Muito feliz por eles. Temos que manter essa solidez em defesa porque assim podemos estar mais acima na classificação — avaliou.