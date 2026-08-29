Brasileiro nocauteado por chinês leva bônus no UFC Xangai
Liu Ce superou Levi Rodrigues Jr. ainda no primeiro round na China
O sonho do paulista Levi Rodrigues Jr. de vencer sua luta no UFC Xangai, neste sábado, acabou logo no primeiro round, com um nocaute. E o embate contra o anfitrião Liu Ce ganhou o bônus de Luta da Noite. Dessa maneira, os dois lutadores ganharam o bônus de US$ 100 mil.
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Mais dois atletas ganharam a mesma premiação por suas performances no evento na capital chinesa: o estreante americano Bilal Hasan, que nocauteou peruano Nilson Rojas e o chinês Song Yadong, que também superou, pela via rápida, Umar Nurmagomedov.
Confira os resultados do UFC Xangai:
CARD PRINCIPAL
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov venceu Song Yadong por nocaute
Peso-palha (até 52,1 Kg): Denise Gomes venceu Yan Xiaonan por nocaute
Peso-galo (até 61,2 Kg): Kai Asakura venceu Aori Qileng por nocaute técnico
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Su Mudaerji venceu Alex Perez por decisão unânime
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Liu Ce venceu Levi Rodrigues Jr. por nocaute
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bilal Hasan venceu Nilson Rojas por nocaute
CARD PRELIMINAR
Peso-mosca (até 56,7 Kg): André Lima venceu Namsrai Batbayar por finalização
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Rei Tsuruya venceu Kevin Borjas por finalização
Peso-pena (até 65,7 Kg): Sean Woodson venceu Jack Jenkins por decisão dividida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Francesco Nuzzi venceu Xiao Long por nocaute técnico
Peso-galo (até 61,2 Kg): Hector Santiago venceu Lawrence Lui por nocaute
Peso-palha (até 52,1 Kg): Julia Polastri venceu Xiong Jingnan por nocaute
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Cam Nelson venceu Ding Meng por decisão unânime
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