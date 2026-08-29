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Lutador ameaça Song Yadong após derrota do irmão no UFC Xangai

Usman Nurmagomedov invadiu o octógono e tentou golpear o chinês com uma cotovelada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 12:06
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Song Yadong comemora vitória na luta principal do UFC Xangai
Song Yadong comemora vitória na luta principal do UFC Xangai (Foto: Reprodução/UFC)

Song Yadong foi a grande estrela da noite no UFC Xangai. Em casa, o chinês nocauteou Umar Nurmagomedov na luta principal do evento, e os momentos pós-luta foram tensos. Ao fim do combate, o irmão do russo, revoltado com o resultado, invadiu o octógono e tentou golpear Yadong com uma cotovelada, mas o chinês desviou e "ignorou" a tentativa, seguindo sua comemoração. Veja:

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Usman Nurmagomedov, irmão do lutador derrotado no UFC Xangai, é ex-campeão da PFL. Ele "perdeu a cabeça" ao ver Umar cair desacordado por conta de socos consecutivos de Yadong na cabeça do adversário a cerca de três minutos do fim do terceiro round. Veja:

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Confira os resultados do UFC Xangai:

CARD PRINCIPAL

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov venceu Song Yadong por nocaute
Peso-palha (até 52,1 Kg): Denise Gomes venceu Yan Xiaonan por nocaute
Peso-galo (até 61,2 Kg): Kai Asakura venceu Aori Qileng por nocaute técnico
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Su Mudaerji venceu Alex Perez por decisão unânime
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Liu Ce venceu Levi Rodrigues Jr. por nocaute
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bilal Hasan venceu Nilson Rojas por nocaute

Song Yadong venceu luta principal do UFC Xangai
Song Yadong venceu luta principal do UFC Xangai (Foto: Reprodução/UFC)

CARD PRELIMINAR

Peso-mosca (até 56,7 Kg): André Lima venceu Namsrai Batbayar por finalização
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Rei Tsuruya venceu Kevin Borjas por finalização
Peso-pena (até 65,7 Kg): Sean Woodson venceu Jack Jenkins por decisão dividida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Francesco Nuzzi venceu Xiao Long por nocaute técnico
Peso-galo (até 61,2 Kg): Hector Santiago venceu Lawrence Lui por nocaute
Peso-palha (até 52,1 Kg): Julia Polastri venceu Xiong Jingnan por nocaute
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Cam Nelson venceu Ding Meng por decisão unânime

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