Em busca do terceiro cinturão no UFC, Alex Poatan volta aos treinos Brasileiro indica retorno à rotina de preparação enquanto aguarda definição no Ultimate

Desde a luta no UFC Casa Branca, Alex Poatan se tornou presença constante nas redes sociais, principalmente para se defender de críticas. A nova abordagem do brasileiro, porém, rendeu algumas discussões com fãs, jornalistas e até outros lutadores. Contudo, segundo o ex-campeão, parece que os dias de descanso enfim chegaram ao fim.

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No início da semana, Poatan rebateu os comentários do youtuber Carlos Figueira sobre si em um longo comentário no Instagram. Outro perfil, então, decidiu questionar o que estaria acontecendo com o lutador nos últimos meses, e um fã surgiu em sua defesa. Na sequência, o brasileiro apareceu para concordar com o torcedor e declarou que os tempos online acabaram.

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— Sim, irmão, mas estou voltando para os treinos e agora acabou a diversão! Chama — escreveu Alex Poatan.

A declaração indica uma mudança de postura do brasileiro após um período de maior atividade nas redes sociais. Agora, com o retorno à rotina de preparação, Poatan volta a concentrar os esforços dentro do ambiente que o transformou em um dos principais nomes do UFC. O objetivo, ao menos no horizonte, segue sendo o mesmo: voltar ao octógono e tentar conquistar o terceiro cinturão da carreira.

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Poatan estará presente em Spaten Fight Night

Mesmo sem data confirmada para retornar ao UFC, a presença do ex-campeão dos médios (até 83,9 kg) e dos meio-pesados (até 93 kg) está confirmada em outro evento de lutas, que promete agitar a noite do próximo sábado (29). Desta vez, porém, o brasileiro ficará fora do octógono, como corner de Glover Teixeira.

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Parceiro de longa data de Poatan, Glover volta à ação após três anos, mas, dessa vez, no boxe. No combate principal do Spaten Fight Night 3, em São Paulo (SP), o atleta de 46 anos enfrenta Maurício Shogun – outra lenda do MMA brasileiro. Em preparação para o duelo, Teixeira garantiu ao Lance! que Alex Pereira estará presente no evento como seu corner.

Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3 (Foto: Gaspar Nóbrega/Divulgação Spaten)

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