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Johnny Walker vai em busca da recuperação no UFC 332

Lutador foi um dos dois brasileiros confirmados em Salt Lake City, em 3 de outubro

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 18:24
Atualizado há 2 minutos
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Johnny Walker enfrenta Parkin no UFC 332
Johnny Walker enfrenta Parkin no UFC 332 (Foto: Reprodução)

Com 22 triunfos no currículo (17 deles por nocaute), Johnny Walker amargou a 10ª derrota na última vez que subiu ao octógono, em abril. Mas, nesta semana, o brasileiro foi confirmado no UFC 332, em Salt Lake City, nos EUA, dia 3 de outubro, quando vai tentar retomar o caminho das vitórias. O adversário será Mick Parkin, pelos pesos-pesados, que também vem de um revés.

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- Próxima batalha já está logo ali, conto com a torcida de vocês ! Os verdadeiros que me apoiam! Os guerreiros de todos os dia os que sabem o que é lutar pela família , pelo legado ! Pela história! Deus nos abençoe nessa jornada! Rumo a novos mares ! Elevação requer separação, quanto mais alto, mais solitário fica, não são muitos que escalam até o topo! - escreveu Walker, nas redes sociais, ao anunciar a luta.

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Superado pelo anfitrião Dominick Reyes, em Miami, há pouco mais de quatro meses, o brasileiro venceu sua última luta em agosto de 2025. Na ocasião, o lutador nascido em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nocauteou o chinês Zhang Mingyang, no segundo round, em Xangai.

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Deiveson Figueiredo também confirmado no UFC 332

Além de Walker, no UFC 332, por ora, o Brasil terá mais representante em Salt Lake City: Deiveson Figueiredo, ex-campeão do peso mosca. O rival do lutador paraense será Payton Talbott, de Las Vegas, pelo peso-galo.

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Deiveson Figueiredo enfrenta Payton Talbott no UFC 332,
Deiveson Figueiredo enfrenta Payton Talbott no UFC 332 (Foto: Reprodução)
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