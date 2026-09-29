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Brasileiro internado após susto no UFC acalma fãs: 'Vou voltar mais forte'

Brasileiro segue em observação nos EUA depois de perder a consciência durante luta, no último sábado (26)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 20:37
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Do hospital e com o rosto inchado, o lutador brasileiro Raoni Barcelos fala em vídeo direcionado a fãs preocupados com seu estado de saúde
Raoni Barcelos se pronuncia após susto no UFC (Foto: Reprodução/Instagram @raonibarcelos_ufc)

Raoni Barcelos se pronunciou pela primeira vez, por meio das redes sociais, desde a cena impactante que protagonizou na derrota para Raúl Rosas Jr. no UFC Vegas 121, no último sábado (26). Internado em um hospital de Las Vegas, nos Estados Unidos, o peso-galo (até 61 kg) gravou um vídeo para tranquilizar os fãs após o mal súbito que teve no octógono.

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No registro, o carioca de 39 anos disse estar bem, reforçando o que havia sido informado anteriormente pelo UFC sobre seu estado de saúde. O lutador segue realizando exames médicos para apurar a causa exata da perda de consciência.

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— Tô vindo mandar uma mensagem pra vocês aí, dizer que tô bem. Tô muito bem, tô fazendo todos os exames aqui no hospital. É essa a medida do hospital mesmo, tem que estar fazendo, e é isso, galera. Agradeço por todas as orações, todas as mensagens de carinho. Continuem nessa força.

Raoni também afirmou que, apesar do resultado, cumpriu o prometido quando deixou a luta principal do evento por motivos de força maior. Ele, inclusive, já pensa no próximo combate.

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— E vamo que vamo, vamo pra próxima. Entreguei tudo dentro daquele cage. Como tinha falado antes, só sairia daquele cage carregado, e foi da forma que foi. Não foi da forma que eu queria. Queria ter saído campeão, ter saído com a vitória, mas papai do céu sabe de tudo. Então, vamos pra próxima. Tô aqui, tô bem, vou voltar mais forte.

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Raoni vencia luta no UFC Vegas até desmaiar

Raoni Barcelos aplica golpe em Raul Rosas Jr no UFC Vegas 121
Raoni Barcelos aplica golpe em Raul Rosas Jr no UFC Vegas 121 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

A situação que levou à derrota de Raoni Barcelos aconteceu no quinto e último round. O brasileiro vencia um confronto frenético contra o mexicano Raúl Rosas Jr., mas foi derrubado no fim do cronômetro e se machucou. Sem condições de retornar ao cage, o brasileiro deixou o local de maca, enquanto o adversário foi declarado vencedor por nocaute técnico.

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Em uma das atualizações sobre o quadro de Raoni, seu treinador, Davi Ramos, declarou que os exames iniciais não apontaram acidente vascular cerebral (AVC) ou ataque cardíaco, duas das principais hipóteses levantadas pelos fãs. No entanto, ainda não há uma resposta concreta para o que aconteceu com o lutador, que aguarda os novos exames para entender o que provocou o episódio.

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