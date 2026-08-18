Tsarukyan acusa Charles do Bronx de usar morte de amigo no UFC para fugir de luta stiona justificativa apresentada pelo brasileiro após a morte de Allan "Puro Osso"

Segundo os rumores, Arman Tsarukyan e Charles do Bronx estiveram perto de se reencontrar no octógono do UFC. A possibilidade de uma revanche, porém, não avançou, e o armênio agora questiona a justificativa apresentada pelo brasileiro para não realizar o combate. Para Tsarukyan, Charles teria usado a morte de Allan "Puro Osso" Nascimento, amigo e parceiro de treinos, como uma espécie de desculpa para não enfrentar o rival.

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Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", Tsarukyan falou sobre o momento vivido por Charles após a perda do amigo. O armênio reconheceu que o luto é difícil, mas questionou o fato de o brasileiro ter voltado aos treinos poucos dias depois e afirmou que, na visão dele, Do Bronx preferiria enfrentar Diego Lopes.

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— O amigo do Charles morreu e ele não pode treinar. Mas eu não entendo, em três ou quatro dias ele já estava treinando e de volta ao camp. Provavelmente eles já tinham marcado uma luta com Diego Lopes. Ele só estava procurando uma desculpa. Perder alguém é muito difícil, mas você poderia me vencer e dedicar a vitória ao seu amigo. Lutar comigo ou com Diego Lopes, com certeza ele escolheria Diego Lopes — afirmou Tsarukyan.

O possível reencontro entre os dois, porém, nunca chegou a ser oficializado pelo UFC. Em vez de Charles, a organização confirmou Maurício Ruffy como próximo adversário do armênio. Longe do octógono desde novembro de 2025, Tsarukyan voltará à ação em setembro, no card principal do UFC 331, que terá Alexandre Pantoja na luta principal.

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Charles, por sua vez, também segue sem luta marcada. A expectativa, no entanto, é que o brasileiro coloque o cinturão BMF em jogo contra Diego Lopes. O título foi conquistado por Do Bronx em março, após vitória sobre Max Holloway, e agora pode ser defendido justamente diante de um compatriota que fará sua estreia na divisão dos leves (até 70,3 kg).

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Morte de Allan Puro Osso

A morte de Allan "Puro Osso" Nascimento aconteceu durante o período em que Charles do Bronx se preparava para voltar ao octógono. Segundo informações divulgadas pelo UFC na época, o lutador morreu aos 34 anos após sofrer um ataque cardíaco enquanto dormia. Allan chegou a receber atendimento médico, mas não respondeu às tentativas de reanimação.

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Peso-mosca, "Puro Osso" vinha de uma derrota para Mitch Raposo, por decisão dividida, em 20 de junho. Antes disso, havia conquistado uma das principais vitórias da carreira no UFC Vegas 110, em novembro de 2025, quando finalizou Cody Durden e recebeu o bônus de Performance da Noite.

Allan Puro Osso e Charles do Bronx em semana da luta no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @allanpuroosso)

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