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Brasileiro sofre queda no ranking do UFC e fica fora do Top-15

Raoni Barcelos sofreu uma mal súbito no UFC Vegas 121

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 17:32
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Raoni Barcelos aplica golpe em Raul Rosas Jr no UFC Vegas 121
Raoni Barcelos aplica golpe em Raul Rosas Jr no UFC Vegas 121 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Raoni Barcelos viveu uma situação inesperada no UFC Vegas 121, que marcou sua primeira luta principal no Ultimate. O brasileiro, em duelo contra Raul Rosar Jr, sofreu um mal súbito no quinto e último round e não teve condições de seguir no octógono. Com isso, sua sequência de cinco vitórias foi interrompida, e Raoni, em atualização do ranking do UFC nesta terça-feira (29), não aparece mais no Top-15 do peso-galo (até 61,2 kg).

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Antes do UFC deste sábado (26), o lutador ocupava a 8ª posição da categoria, agora ocupada por Raul Rosas Jr. O brasileiro está fora dos 15 primeiros divulgados pelo "Meta UC Rankings". Se não fosse o mal súbito, Raoni teria superado a promessa do MMA por pontos no combate.

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Depois da luta, o brasileiro foi levado a um centro de trauma de Nível 1 e, segundo o UFC, passou por uma tomografia computadorizada e uma avaliação completa. Em vídeo publicado por Raoni nesta segunda-feira (28), o carioca de 39 anos afirma que "entregou tudo" no duelo e que pretende voltar ao octógono assim que possível.

— Vindo mandar uma mensagem para vocês aqui, dizer que eu estou bem, estou muito bem, estou fazendo todos os exames aqui no hospital. Essa é a medida do hospital mesmo, tem que fazer. Agradeço por todas as orações, todas as mensagens de carinho. Continuem nessa força e vamos que vamos, para a próxima. Eu entreguei tudo naquele cage, como eu tinha falado antes, eu só sairia carregado, e é a forma que foi. Não foi da forma que eu queria, queria ter sido campeão, ter saído com a vitória, mas papai do céu sabe de tudo. Estou aqui, estou bem, vou voltar mais forte, e queria mandar esse beijo para todos vocês. Obrigado por tudo.

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Veja os resultados do UFC Vegas 121

Card principal

Peso-galo (até 61,2 Kg): Raul Rosas Jr. venceu Raoni Barcelos por nocaute técnico a 1m38s do 5º round
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ailin Perez venceu Norma Dumont por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luis Hernandez venceu Sedriques Dumas por finalização (guilhotina) aos 57s do 1º round
Final do TUF peso-galo (até 61,2 Kg): Ilimbek Akylbek venceu Mahammadeli Osmanli por desqualificação (joelhada ilegal) aos 2m19s do 1º round
Final do TUF peso-palha (até 52,1 Kg): Tina Black venceu Melissa Amaya por nocaute técnico aos 3m19s do 2º round

Raul Rosas Jr aplica golpe em Raoni Barcelos no UFC Vegas 121
Raul Rosas Jr aplica golpe em Raoni Barcelos no UFC Vegas 121 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Card preliminar

Peso-galo (até 61,2 Kg): Brady Hiestand venceu Rinya Nakamura por finalização (mata-leão) aos 4m07s do 2º round
Peso-médio (até 83,9 Kg): Rodolfo Vieira venceu Robert Bryczek por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Christian Edwards venceu Rodolfo Bellato por nocaute técnico a 1m47s do 3º round
Peso-leve (até 70,3 Kg): Elves Brener venceu Josiah Harrell por nocaute técnico aos 4m14s do 1º round
Peso-galo (até 61,2 Kg): Montel Jackson venceu Ricky Simon por nocaute aos 2m39s do 2º round
Peso-galo (até 61,2 Kg): Alateng Heili venceu John Castaneda por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Yazmin Jauregui venceu Vanessa Demopoulos por nocaute a 1m02s do 1º round

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