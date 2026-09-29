Brasileiro sofre queda no ranking do UFC e fica fora do Top-15
Raoni Barcelos sofreu uma mal súbito no UFC Vegas 121
Raoni Barcelos viveu uma situação inesperada no UFC Vegas 121, que marcou sua primeira luta principal no Ultimate. O brasileiro, em duelo contra Raul Rosar Jr, sofreu um mal súbito no quinto e último round e não teve condições de seguir no octógono. Com isso, sua sequência de cinco vitórias foi interrompida, e Raoni, em atualização do ranking do UFC nesta terça-feira (29), não aparece mais no Top-15 do peso-galo (até 61,2 kg).
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Antes do UFC deste sábado (26), o lutador ocupava a 8ª posição da categoria, agora ocupada por Raul Rosas Jr. O brasileiro está fora dos 15 primeiros divulgados pelo "Meta UC Rankings". Se não fosse o mal súbito, Raoni teria superado a promessa do MMA por pontos no combate.
Depois da luta, o brasileiro foi levado a um centro de trauma de Nível 1 e, segundo o UFC, passou por uma tomografia computadorizada e uma avaliação completa. Em vídeo publicado por Raoni nesta segunda-feira (28), o carioca de 39 anos afirma que "entregou tudo" no duelo e que pretende voltar ao octógono assim que possível.
— Vindo mandar uma mensagem para vocês aqui, dizer que eu estou bem, estou muito bem, estou fazendo todos os exames aqui no hospital. Essa é a medida do hospital mesmo, tem que fazer. Agradeço por todas as orações, todas as mensagens de carinho. Continuem nessa força e vamos que vamos, para a próxima. Eu entreguei tudo naquele cage, como eu tinha falado antes, eu só sairia carregado, e é a forma que foi. Não foi da forma que eu queria, queria ter sido campeão, ter saído com a vitória, mas papai do céu sabe de tudo. Estou aqui, estou bem, vou voltar mais forte, e queria mandar esse beijo para todos vocês. Obrigado por tudo.
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Veja os resultados do UFC Vegas 121
Card principal
Peso-galo (até 61,2 Kg): Raul Rosas Jr. venceu Raoni Barcelos por nocaute técnico a 1m38s do 5º round
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ailin Perez venceu Norma Dumont por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luis Hernandez venceu Sedriques Dumas por finalização (guilhotina) aos 57s do 1º round
Final do TUF peso-galo (até 61,2 Kg): Ilimbek Akylbek venceu Mahammadeli Osmanli por desqualificação (joelhada ilegal) aos 2m19s do 1º round
Final do TUF peso-palha (até 52,1 Kg): Tina Black venceu Melissa Amaya por nocaute técnico aos 3m19s do 2º round
Card preliminar
Peso-galo (até 61,2 Kg): Brady Hiestand venceu Rinya Nakamura por finalização (mata-leão) aos 4m07s do 2º round
Peso-médio (até 83,9 Kg): Rodolfo Vieira venceu Robert Bryczek por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Christian Edwards venceu Rodolfo Bellato por nocaute técnico a 1m47s do 3º round
Peso-leve (até 70,3 Kg): Elves Brener venceu Josiah Harrell por nocaute técnico aos 4m14s do 1º round
Peso-galo (até 61,2 Kg): Montel Jackson venceu Ricky Simon por nocaute aos 2m39s do 2º round
Peso-galo (até 61,2 Kg): Alateng Heili venceu John Castaneda por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Yazmin Jauregui venceu Vanessa Demopoulos por nocaute a 1m02s do 1º round
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