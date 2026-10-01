UFC tem data confirmada para anunciar próxima luta de Alex Poatan
A expectativa é de que o brasileiro siga nos pesados para enfrentar Sergei Pavlovich
Alex Poatan terá de dar um passo para trás na busca pelo terceiro cinturão do UFC. Depois de ser derrotado na Casa Branca, o brasileiro ficou fora da próxima disputa pelo título dos pesados (até 120,2 kg), o que aumentou a expectativa dos fãs sobre seu retorno ao octógono. A espera, porém, está prestes a terminar.
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Durante uma transmissão ao vivo, Dana White revelou que o anúncio da próxima luta de Poatan acontecerá neste sábado (3), durante o UFC 332. O evento também terá uma nova chance de o Brasil conquistar um cinturão. Na luta principal, Natália Silva encara Wang Cong pelo título peso-mosca (até 56,7 kg), que está vago desde a saída de Valentina Shevchenko por lesão.
Enquanto Alex ainda busca espaço na categoria mais pesada, o cinturão pertence a Ciryl Gane, que já tem data e adversário definidos para a primeira defesa. O francês enfrentará o norte-americano Josh Hokit em novembro deste ano, no UFC 334.
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Mas, afinal, quem o brasileiro deve enfrentar? Mesmo antes de ter a revanche contra Gane negada pelo UFC, o bicampeão destacou que aceitaria retornar aos meio-pesados ou permanecer nos pesados. Apesar disso, a expectativa é que Poatan continue na divisão até 120 kg para enfrentar Sergei Pavlovich.
Atual número 2 do ranking, Pavlovich também está na disputa por espaço entre os principais nomes da categoria e ainda busca uma chance de lutar pelo cinturão do UFC. O russo vem de uma vitória sobre Tallison "Xicão" Teixeira, em um combate encerrado por nocaute técnico em poucos segundos.
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