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UFC tem data confirmada para anunciar próxima luta de Alex Poatan

A expectativa é de que o brasileiro siga nos pesados para enfrentar Sergei Pavlovich

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 11:26
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Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
Poatan antes de luta no UFC (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)

Alex Poatan terá de dar um passo para trás na busca pelo terceiro cinturão do UFC. Depois de ser derrotado na Casa Branca, o brasileiro ficou fora da próxima disputa pelo título dos pesados (até 120,2 kg), o que aumentou a expectativa dos fãs sobre seu retorno ao octógono. A espera, porém, está prestes a terminar.

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Durante uma transmissão ao vivo, Dana White revelou que o anúncio da próxima luta de Poatan acontecerá neste sábado (3), durante o UFC 332. O evento também terá uma nova chance de o Brasil conquistar um cinturão. Na luta principal, Natália Silva encara Wang Cong pelo título peso-mosca (até 56,7 kg), que está vago desde a saída de Valentina Shevchenko por lesão.

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Enquanto Alex ainda busca espaço na categoria mais pesada, o cinturão pertence a Ciryl Gane, que já tem data e adversário definidos para a primeira defesa. O francês enfrentará o norte-americano Josh Hokit em novembro deste ano, no UFC 334.

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Mas, afinal, quem o brasileiro deve enfrentar? Mesmo antes de ter a revanche contra Gane negada pelo UFC, o bicampeão destacou que aceitaria retornar aos meio-pesados ou permanecer nos pesados. Apesar disso, a expectativa é que Poatan continue na divisão até 120 kg para enfrentar Sergei Pavlovich.

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Atual número 2 do ranking, Pavlovich também está na disputa por espaço entre os principais nomes da categoria e ainda busca uma chance de lutar pelo cinturão do UFC. O russo vem de uma vitória sobre Tallison "Xicão" Teixeira, em um combate encerrado por nocaute técnico em poucos segundos.

Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta no card principal do UFC Xangai
Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta no card principal do UFC Xangai (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
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