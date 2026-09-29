Natália Silva mira um cinturão inédito para o Brasil neste sábado (3), no evento principal UFC 332. A sequência invejável de 14 vitórias que trouxe a brasileira até a disputa do título vago do peso-mosca feminino (até 57 kg), contra a chinesa Wang Cong, é reflexo de uma trajetória de superação que ela própria faz questão de enaltecer antes do principal desafio da carreira.

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A mineira de Pingo-d'Água, município interiorano com menos de 5 mil habitantes, passou por momentos de dificuldade na migração do taekwondo para o MMA profissional. Foram cinco derrotas no cartel regional antes de alcançar uma posição de destaque através do Jungle Fight, evento em que a atleta se consagrou de vez no esporte e despertou a atenção do UFC.

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Aos 29 anos, Natália Silva enxerga o estrelato atual como um convite para revisitar as memórias do passado, época em que a brasileira apenas sonhava em pisar no octógono mais famoso do mundo.

— A todo instante passa um filme na minha cabeça. Quando eu ia fazer sparring, colocava minha música e simulava a caminhada para o octógono. Passava um filme. Não foi fácil estar aqui, foi muita superação. Eu sou uma garota improvável que está vivendo um sonho hoje. Se tinha alguém para não conseguir estar aqui, essa pessoa era eu. Quando comecei, eu perdi muitas lutas no início. Se você ver de onde eu vim e o que passei, realmente eu era uma menina improvável de dar certo — desabafou, em entrevista ao portal Ag Fight.

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No próximo fim de semana, Natália Silva poderá ser imortalizada na galeria de brasileiras campeãs do UFC. Afinal, por mais que o país já tenha desfrutado de títulos nos pesos palha (52 kg), galo (61 kg) e pena (66 kg), nunca uma lutadora do peso-mosca comemorou uma vitória no cage com o cinturão e a bandeira verde-amarela juntos.

— Significa fazer história. É o que eu sempre busquei dentro da organização: não ser apenas mais uma lutadora. Quero que meu nome seja lembrado e quero deixar um legado. Ser a primeira é o início de uma história — concluiu.

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Natália Silva acumula 14 vitórias seguidas, sendo oito no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

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Veja o card completo do UFC 332

Card Principal - 21h

Cinturão peso-mosca (até 56,7 kg): Natália Silva x Wang Cong

Peso-galo (até 61,2 kg): Deiveson Figueiredo x Payton Talbott

Peso-leve (até 70,3 kg): King Green x Esteban Ribovics

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Roberto Soldic x Khaos Williams

Peso-médio (até 83,9 kg): Ateba Gautier x Roman Kopylov

Card Preliminar - 17h

Peso-mosca (até 56,7 kg): Imanol Rodriguez x Alden Coria

Peso-médio (até 83,9 kg): Damian Pinas x Andrey Pulyaev

Peso-galo (até 61,2 kg): Marcus McGhee x Benardo Sopaj

Peso-pesado (até 120,2 kg): Anthony Wint x Lucas Armand

Peso-pesado (até 120,2 kg): Johnny Walker x Mick Parkin

Peso-leve (até 70,3 kg): Rafael dos Anjos x Alexander Hernandez

Peso-médio (até 83,9 kg): Marvin Vettori x Ismail Naurdiev

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Court McGee x Eric Nolan