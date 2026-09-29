Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasileira exalta trajetória antes de luta por cinturão no UFC 332

Mineira de 29 anos encara disputa por título vago do peso-mosca feminino neste sábado (3)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 23:26
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Natália Silva em sessão de fotos do UFC
Natália Silva em sessão de fotos do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Natália Silva mira um cinturão inédito para o Brasil neste sábado (3), no evento principal UFC 332. A sequência invejável de 14 vitórias que trouxe a brasileira até a disputa do título vago do peso-mosca feminino (até 57 kg), contra a chinesa Wang Cong, é reflexo de uma trajetória de superação que ela própria faz questão de enaltecer antes do principal desafio da carreira.

Natália Silva vem de vitória sobre ex-campeã do UFC (Foto: Divulgação UFC)

Semana de luta! Brasil se aproxima de cinturão inédito no UFC 332

Lutas
Há 1 dia
Raoni Barcelos aplica golpe em Raul Rosas Jr no UFC Vegas 121

Brasileiro sofre queda no ranking do UFC e fica fora do Top-15

Lutas
Há 4 horas
Raul Rosas Jr. comemora vitória sobre Raoni Barcelos no UFC

UFC Vegas 121 termina com duas derrotas para o Brasil; veja resultados

Lutas
Há 1 dia

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A mineira de Pingo-d'Água, município interiorano com menos de 5 mil habitantes, passou por momentos de dificuldade na migração do taekwondo para o MMA profissional. Foram cinco derrotas no cartel regional antes de alcançar uma posição de destaque através do Jungle Fight, evento em que a atleta se consagrou de vez no esporte e despertou a atenção do UFC.

continua após a publicidade

Aos 29 anos, Natália Silva enxerga o estrelato atual como um convite para revisitar as memórias do passado, época em que a brasileira apenas sonhava em pisar no octógono mais famoso do mundo.

— A todo instante passa um filme na minha cabeça. Quando eu ia fazer sparring, colocava minha música e simulava a caminhada para o octógono. Passava um filme. Não foi fácil estar aqui, foi muita superação. Eu sou uma garota improvável que está vivendo um sonho hoje. Se tinha alguém para não conseguir estar aqui, essa pessoa era eu. Quando comecei, eu perdi muitas lutas no início. Se você ver de onde eu vim e o que passei, realmente eu era uma menina improvável de dar certo — desabafou, em entrevista ao portal Ag Fight.

continua após a publicidade

No próximo fim de semana, Natália Silva poderá ser imortalizada na galeria de brasileiras campeãs do UFC. Afinal, por mais que o país já tenha desfrutado de títulos nos pesos palha (52 kg), galo (61 kg) e pena (66 kg), nunca uma lutadora do peso-mosca comemorou uma vitória no cage com o cinturão e a bandeira verde-amarela juntos.

— Significa fazer história. É o que eu sempre busquei dentro da organização: não ser apenas mais uma lutadora. Quero que meu nome seja lembrado e quero deixar um legado. Ser a primeira é o início de uma história — concluiu.

continua após a publicidade
Natália Silva vem de vitória sobre ex-campeã do UFC
Natália Silva acumula 14 vitórias seguidas, sendo oito no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

➡️ Brasileiro internado após susto no UFC acalma fãs: 'Vou voltar mais forte'

➡️ Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidades

Veja o card completo do UFC 332

Card Principal - 21h

Cinturão peso-mosca (até 56,7 kg): Natália Silva x Wang Cong
Peso-galo (até 61,2 kg): Deiveson Figueiredo x Payton Talbott
Peso-leve (até 70,3 kg): King Green x Esteban Ribovics
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Roberto Soldic x Khaos Williams
Peso-médio (até 83,9 kg): Ateba Gautier x Roman Kopylov

Card Preliminar - 17h

Peso-mosca (até 56,7 kg): Imanol Rodriguez x Alden Coria
Peso-médio (até 83,9 kg): Damian Pinas x Andrey Pulyaev
Peso-galo (até 61,2 kg): Marcus McGhee x Benardo Sopaj
Peso-pesado (até 120,2 kg): Anthony Wint x Lucas Armand
Peso-pesado (até 120,2 kg): Johnny Walker x Mick Parkin
Peso-leve (até 70,3 kg): Rafael dos Anjos x Alexander Hernandez
Peso-médio (até 83,9 kg): Marvin Vettori x Ismail Naurdiev
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Court McGee x Eric Nolan

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Do hospital e com o rosto inchado, o lutador brasileiro Raoni Barcelos fala em vídeo direcionado a fãs preocupados com seu estado de saúde

Lutas

Brasileiro internado após susto no UFC acalma fãs: 'Vou voltar mais forte'

Há 3 horas
Raoni Barcelos aplica golpe em Raul Rosas Jr no UFC Vegas 121

Lutas

Brasileiro sofre queda no ranking do UFC e fica fora do Top-15

Há 6 horas
Ex-atleta de vôlei de praia, Maria Clara Salgado discursa em pé, em frente ao painel do Prêmio Isabel Salgado

Mais Esportes

Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidades

Há 1 dia
Natália Silva vem de vitória sobre ex-campeã do UFC (Foto: Divulgação UFC)

Lutas

Semana de luta! Brasil se aproxima de cinturão inédito no UFC 332

Há 1 dia
Raoni Barcelos aplica golpe em Raul Rosas Jr no UFC Vegas 121

Lutas

UFC atualiza estado de saúde de Raoni Barcelos após desmaio

Há 1 dia
Raul Rosas Jr. comemora vitória sobre Raoni Barcelos no UFC

Lutas

UFC Vegas 121 termina com duas derrotas para o Brasil; veja resultados

Há 1 dia
Mais LANCE!
Pôster do UFC Vegas 121, com Raul Rosas Jr e Raoni Barcelos

Rosas Jr x Barcelos: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Vegas 121

Norma Dumont após vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @norma_dumont_mma)

Brasileira afronta argentina antes de duelo no UFC: 'P@ se paga com dinheiro'

Carlos Prates venceu Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Carlos Prates receberá bolada milionária para disputar cinturão do UFC

Alex Poatan comemora conquista do título no UFC

Lance! Fight ganha edição especial sobre os cinturões do Brasil no UFC; assista

A emoção de Raoni Barcelos com a quarta vitória seguida no UFC (Divulgação)

Exclusivo: Brasileiro mira três adversários após luta principal do UFC Vegas

Jéssica Andrade

Exclusivo: Jéssica Bate-Estaca mira retorno em dezembro e sugere adversária no UFC

Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Mesmo sem perder, Charles do Bronx é retirado de ranking do UFC

Pitbull de olho no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Pitbull desafia Jean Silva no UFC: 'Ver quem é o melhor cachorro'

Borrachinha vibra após vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)

Borrachinha expõe impasse com UFC: 'Vou deixar público e claro'

Poatan (Foto: Reprodução Twitter ufc)

Dana White comenta ausência de Poatan em disputa por cinturão do UFC

Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)

UFC anuncia disputa de Amanda Nunes e Kayla Harrison por cinturão

Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Quem é o número 1 do ranking do UFC? Veja o Top 10 atualizado

Joshua Van comemora vitória

Joshua Van vence Pantoja novamente e mantém cinturão dos moscas no UFC 331