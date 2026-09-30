Dana White critica árbitro do UFC envolvido em polêmica com Alex Poatan
Novo erro de Herb Dean aconteceu na segunda luta do Contender Series desta terça-feira (29)
Herb Dean voltou a ser protagonista de críticas no UFC. Desta vez, porém, o árbitro terá de lidar com o descontentamento de ninguém menos que o presidente da organização, Dana White. Nesta terça-feira (29), durante o Contender Series, um novo erro marcou sua atuação dentro do octógono.
➡️ Brasileira exalta trajetória antes de luta por cinturão no UFC 332
O episódio aconteceu na segunda luta do evento, que busca dar oportunidades para novos talentos conseguirem o tão sonhado contrato com o Ultimate. Ainda no minuto inicial do primeiro round, Ian Escuza pressionava Luca Borando contra a grade quando acertou uma forte joelhada no tronco do rival.
Com a pancada, o italiano se ajoelhou no chão e recebeu duas joelhadas na cabeça – golpe proibido no UFC. Mesmo ao lado dos lutadores, Dean interrompeu o duelo apenas segundos depois, dando a vitória ao peruano por nocaute técnico. A atitude do árbitro tornou-se alvo de críticas não apenas nas redes sociais, mas também na coletiva pós-evento.
Segundo Dana, além da experiência acumulada ao longo dos anos, o árbitro recebe treinamento contínuo financiado pela organização. Por esse motivo, o presidente não poupou críticas a Dean pelo erro cometido nesta terça-feira.
— Continuamos gastando dinheiro para financiar o treinamento desses caras, para que eles possam continuar treinando. Eu não discordo de você. Quando você fala sobre isso… Herb Dean está aqui há muito tempo. Não é como se ele fosse inexperiente e precisasse de mais trabalho. Ele f@ tudo — disse Dana White.
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Não é a primeira, nem segunda, vez que Herb se envolve em alguma polêmica durante uma luta. Entre as principais dos últimos meses, destaca-se a "rixa" entre o profissional e Alex Poatan. Inconformado com a derrota no UFC Casa Branca, o brasileiro passou a culpar Dean pelo resultado, acusando-o de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ainda ter avisado sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.
Meses depois, outro ex-campeão do UFC decidiu se unir a Alex nas críticas ao árbitro: Tom Aspinall, ex-dono do cinturão dos pesados (até 120,2 kg). O motivo foi um novo erro durante um evento em Baku, no fim de junho. Na ocasião, o brasileiro Michel Pereira enfrentou inúmeras infrações cometidas por Shara Magomedov, incluindo puxões de cabelo. Apesar de desrespeitar os avisos feitos por Dean, o russo não sofreu penalizações e teve a vitória declarada por decisão dos juízes.
Tudo sobre
Lutas
Brasileira exalta trajetória antes de luta por cinturão no UFC 332Há 15 horas
Lutas
Brasileiro internado após susto no UFC acalma fãs: 'Vou voltar mais forte'Há 18 horas
Lutas
Brasileiro sofre queda no ranking do UFC e fica fora do Top-15Há 21 horas
Mais Esportes
Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidadesHá 1 dia
Lutas
Semana de luta! Brasil se aproxima de cinturão inédito no UFC 332Há 2 dias
Lutas
UFC atualiza estado de saúde de Raoni Barcelos após desmaioHá 2 dias
Mais LANCE!