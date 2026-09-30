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Dana White critica árbitro do UFC envolvido em polêmica com Alex Poatan

Novo erro de Herb Dean aconteceu na segunda luta do Contender Series desta terça-feira (29)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 15:12
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Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)
Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Herb Dean voltou a ser protagonista de críticas no UFC. Desta vez, porém, o árbitro terá de lidar com o descontentamento de ninguém menos que o presidente da organização, Dana White. Nesta terça-feira (29), durante o Contender Series, um novo erro marcou sua atuação dentro do octógono.

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O episódio aconteceu na segunda luta do evento, que busca dar oportunidades para novos talentos conseguirem o tão sonhado contrato com o Ultimate. Ainda no minuto inicial do primeiro round, Ian Escuza pressionava Luca Borando contra a grade quando acertou uma forte joelhada no tronco do rival.

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Com a pancada, o italiano se ajoelhou no chão e recebeu duas joelhadas na cabeça – golpe proibido no UFC. Mesmo ao lado dos lutadores, Dean interrompeu o duelo apenas segundos depois, dando a vitória ao peruano por nocaute técnico. A atitude do árbitro tornou-se alvo de críticas não apenas nas redes sociais, mas também na coletiva pós-evento.

Segundo Dana, além da experiência acumulada ao longo dos anos, o árbitro recebe treinamento contínuo financiado pela organização. Por esse motivo, o presidente não poupou críticas a Dean pelo erro cometido nesta terça-feira.

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— Continuamos gastando dinheiro para financiar o treinamento desses caras, para que eles possam continuar treinando. Eu não discordo de você. Quando você fala sobre isso… Herb Dean está aqui há muito tempo. Não é como se ele fosse inexperiente e precisasse de mais trabalho. Ele f@ tudo — disse Dana White.

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Não é a primeira, nem segunda, vez que Herb se envolve em alguma polêmica durante uma luta. Entre as principais dos últimos meses, destaca-se a "rixa" entre o profissional e Alex Poatan. Inconformado com a derrota no UFC Casa Branca, o brasileiro passou a culpar Dean pelo resultado, acusando-o de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ainda ter avisado sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

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Meses depois, outro ex-campeão do UFC decidiu se unir a Alex nas críticas ao árbitro: Tom Aspinall, ex-dono do cinturão dos pesados (até 120,2 kg). O motivo foi um novo erro durante um evento em Baku, no fim de junho. Na ocasião, o brasileiro Michel Pereira enfrentou inúmeras infrações cometidas por Shara Magomedov, incluindo puxões de cabelo. Apesar de desrespeitar os avisos feitos por Dean, o russo não sofreu penalizações e teve a vitória declarada por decisão dos juízes.

Herb Dean levanta o braço de Shara Magomedov no UFC Baku
Herb Dean levanta o braço de Shara Magomedov após luta com Michel Pereira no UFC Baku (Foto: Reprodução)
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