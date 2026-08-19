Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

VÍDEO: brasileiro assusta Dana White com nocaute e é contratado pro UFC

Kaik Brito nocauteia Namo Fazil no terceiro round do Contender Series nesta terça-feira (18)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 13:35
Favorite o Lance! no Google
Kaik Brito provoca Namo Fazil na luta principal do Dana White's Contender Series
Kaik Brito provoca Namo Fazil na luta principal do Dana White's Contender Series (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

O Brasil conquistou mais uma vaga no vasto plantel do UFC nesta terça-feira (18). Na luta final do segundo episódio da 10ª temporada do Dana White's Contender Series, Kaik Brito derrotou o norte-americano Namo Fazil com um impressionante nocaute no terceiro round. Como resultado, além de nova vitória no cartel, o brasileiro assinou seu primeiro contrato com o Ultimate.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O confronto começou com Kaik tomando a iniciativa na trocação. O brasileiro utilizava chutes na panturrilha e golpes retos para tentar controlar a movimentação de Fazil, que, apesar de ser atingido, não deixava de avançar. Para variar o jogo, Brito ainda conseguiu colocar o adversário no chão, mas a luta rapidamente voltou a ser disputada em pé.

continua após a publicidade

No segundo round, porém, o norte-americano passou a encontrar mais espaços e tornou a disputa mais equilibrada. Fazil conseguiu conectar um forte cruzado de esquerda e pressionou o brasileiro durante boa parte do assalto. Kaik ainda respondeu com uma cotovelada giratória, mas começou a demonstrar sinais de desgaste diante da pressão do adversário.

O cenário mudou completamente no início do terceiro round. Depois de tentar uma joelhada voadora, Kaik foi atingido por um direto de direita e acabou recuando até a grade. Fazil avançou para aproveitar o momento, mas foi justamente aí que o brasileiro encontrou a oportunidade para definir a luta: um cruzado de direita, preciso e potente, que apagou o norte-americano instantaneamente. Veja o momento abaixo.

continua após a publicidade

O momento chocou não apenas os fãs que acompanhavam o duelo. Ao lado do octógono, Dana White pareceu ficar sem palavras com o nocaute efetuado pelo brasileiro. E nada como impressionar o chefe, não é? O dirigente gostou tanto da performance de Brito que o ofereceu um contrato com o UFC.

Essa foi a segunda oportunidade de Kaik no Contender Series, evento que serve como uma espécie de "entrevista de emprego" para Dana White encontrar novos nomes para o UFC. Em agosto de 2023, o brasileiro acabou derrotado por Oban Elliott por decisão majoritária. Por isso, ficou também sem contrato com o Ultimate.

continua após a publicidade

➡️ Opinião: Brasil salva cinturão, mas vive fase de instabilidades no UFC

Kaik Brito comemora a vitória sobre Namo Fazil na luta principal do Dana White's Contender Series
Kaik Brito comemora a vitória sobre Namo Fazil na luta principal do Dana White's Contender Series (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

🥊 Aposte no Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arte com Vozinha e Mauricio Ruffy

Lutas

Destaque do Brasil no UFC é comparado com goleiro Vozinha por rival

Há 3 minutos
Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC

Lutas

Sem luta no UFC, Charles do Bronx manda recado: 'Parem de mimimi'

Há 50 minutos
Charles do Bronx após derrota no UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Lutas

Tsarukyan acusa Charles do Bronx de usar morte de amigo no UFC para fugir de luta

Há 23 horas
Mackenzie Dern em "walk out" antes de luta no UFC 330

Lutas

Mackenzie Dern esperava 'outro resultado' em luta pelo cinturão no UFC 330

Há 1 dia
Alex Poatan comemora conquista do título no UFC

Lutas

Opinião: Brasil salva cinturão, mas vive fase de instabilidades no UFC

Há 1 dia
Alexander Volkanovski comemora vitória por cinturão no UFC 325

Lutas

Com Brasil no topo e cinturões, UFC anuncia novos eventos para 2026

Há 2 dias
Mais LANCE!
Bia Souza se emociona ao conquistar medalha de ouro em Paris. Foto: Jack GUEZ / AFP)

Grand Prix de Judô: Com 11 medalhas, Brasil é campeão geral

Jalin Turner golpeia Kauê Fernandes no UFC 330, em 15 de agosto de 2026

Americano que nocauteou brasileiro em 39s leva bônus no UFC

Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Dana White faz previsão sobre carreira de Makhachev no UFC: 'Impressionante'

Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Makhachev crava Carlos Prates como próximo rival no UFC: 'Merece'

Ian Machado Garry conversa com Dana White após derrota no UFC 330

Dana White desaprova atitude de desafiante no UFC 330: 'Me deixa louco'

Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Recorde de Anderson Silva é superado por Makhachev no UFC 330

Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Islam Makhachev sofre, mas defende cinturão no UFC 330

Mackenzie Dern comemora defesa de cinturão no UFC 330

Mackenzie Dern mantém único cinturão do Brasil no UFC 330

Edson Barboza em ação no UFC 330

Após derrota no UFC 330, Edson Barboza anuncia aposentadoria

VIcente Luque volta ao octógono neste sábado, pelo UFC Brasília

Brasileiro arranca dentes de rival em derrota no UFC 330

Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Campeões mantêm cinturão no UFC 330; veja resultados

Islam Makhachev vence Jack Della Maddalena no UFC 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Makhachev x Garry: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 330

Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Dana White explica por que Makhachev não é o maior da história