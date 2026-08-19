VÍDEO: brasileiro assusta Dana White com nocaute e é contratado pro UFC
Kaik Brito nocauteia Namo Fazil no terceiro round do Contender Series nesta terça-feira (18)
O Brasil conquistou mais uma vaga no vasto plantel do UFC nesta terça-feira (18). Na luta final do segundo episódio da 10ª temporada do Dana White's Contender Series, Kaik Brito derrotou o norte-americano Namo Fazil com um impressionante nocaute no terceiro round. Como resultado, além de nova vitória no cartel, o brasileiro assinou seu primeiro contrato com o Ultimate.
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O confronto começou com Kaik tomando a iniciativa na trocação. O brasileiro utilizava chutes na panturrilha e golpes retos para tentar controlar a movimentação de Fazil, que, apesar de ser atingido, não deixava de avançar. Para variar o jogo, Brito ainda conseguiu colocar o adversário no chão, mas a luta rapidamente voltou a ser disputada em pé.
No segundo round, porém, o norte-americano passou a encontrar mais espaços e tornou a disputa mais equilibrada. Fazil conseguiu conectar um forte cruzado de esquerda e pressionou o brasileiro durante boa parte do assalto. Kaik ainda respondeu com uma cotovelada giratória, mas começou a demonstrar sinais de desgaste diante da pressão do adversário.
O cenário mudou completamente no início do terceiro round. Depois de tentar uma joelhada voadora, Kaik foi atingido por um direto de direita e acabou recuando até a grade. Fazil avançou para aproveitar o momento, mas foi justamente aí que o brasileiro encontrou a oportunidade para definir a luta: um cruzado de direita, preciso e potente, que apagou o norte-americano instantaneamente. Veja o momento abaixo.
O momento chocou não apenas os fãs que acompanhavam o duelo. Ao lado do octógono, Dana White pareceu ficar sem palavras com o nocaute efetuado pelo brasileiro. E nada como impressionar o chefe, não é? O dirigente gostou tanto da performance de Brito que o ofereceu um contrato com o UFC.
Essa foi a segunda oportunidade de Kaik no Contender Series, evento que serve como uma espécie de "entrevista de emprego" para Dana White encontrar novos nomes para o UFC. Em agosto de 2023, o brasileiro acabou derrotado por Oban Elliott por decisão majoritária. Por isso, ficou também sem contrato com o Ultimate.
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