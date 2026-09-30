Após desmaio no UFC Vegas, brasileiro recebe alta de hospital
Brasileiro foi derrotado por nocaute técnico para Raul Rosas Jr. no último sábado (26)
Raoni Barcelos já está liberado para voltar para casa após passar os últimos dias sob cuidados médicos em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na madrugada desta quarta-feira (30), o lutador brasileiro recebeu alta hospitalar e compartilhou a notícia nas redes sociais em uma publicação na qual aparece ao lado da família.
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— De alta médica e com a minha família! Quero agradecer a todos pelo carinho, orações e vibrações positivas! Deus é a nossa vitória — escreveu o peso-galo, que recebeu diversas mensagens de apoio após o episódio no UFC Vegas 121.
A internação ocorreu depois do confronto com Raul Rosas Jr., no último sábado (26). A luta principal do evento terminou aos 1min38s do quinto round, quando o árbitro interrompeu o combate após Raoni cair de costas e deixar de apresentar reação aparente. O brasileiro saiu do octógono de maca e foi encaminhado para avaliação médica.
Na primeira atualização sobre o caso, o UFC informou que o atleta havia passado por uma tomografia computadorizada e outros exames. Na ocasião, a organização afirmou que ele estava estável, consciente, alerta e com mobilidade total, mas que continuaria sob observação médica.
O resultado encerrou a sequência de cinco vitórias de Raoni no UFC. Apesar da derrota, os cartões dos árbitros indicavam vantagem do brasileiro nos três primeiros rounds, antes da definição no último assalto. Raul Rosas Jr., por sua vez, chegou à sétima vitória em oito lutas no Ultimate. O mexicano de 21 anos agora soma 13 triunfos e uma derrota no MMA profissional.
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