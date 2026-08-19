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Sem luta no UFC, Charles do Bronx manda recado: 'Parem de mimimi'

Lutador brasileiro negou rumores sobre uma possível luta marcada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 14:00
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Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC
Charles do Bronx comemora vitória no UFC (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Ainda é um mistério quando e quem será o próximo adversário de Charles do Bronx no UFC. Sem lutar desde março, quando conquistou o cinturão BMF (lutador mais durão), o nome do brasileiro passou a ser ligado ao de Diego Lopes. A informação, porém, nunca passou do campo das especulações e chegou a ser desmentida pelo ex-campeão dos leves (até 70,3 kg).

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Os rumores surgiram principalmente após uma série de coincidências. Primeiro, Lopes compartilhou um registro ao lado de Hunter Campbell, executivo responsável pelas negociações de lutas e contratos do Ultimate, em que anunciava a subida de categoria. A possibilidade ganhou força depois que o próprio Charles publicou, no mesmo dia do anúncio de Diego, uma mensagem nas redes sociais indicando que suas férias haviam chegado ao fim.

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Nesta quarta-feira (19), porém, Do Bronx voltou às redes sociais para negar as informações que indicavam que a luta estava fechada. Por meio dos stories do Instagram, o brasileiro destacou que o retorno aos treinos está ligado à busca por proximidade com os amigos e parceiros da Chute Boxe Diego Lima.

— Sei que é o trampo de vocês, mas parem de mimimi. Não tenho luta nenhuma marcada. Eu voltei, sim, mas por lutar. Só quero estar perto do meu time — escreveu o brasileiro.

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A decisão surge em meio a um período de luto na academia paulista. No início de agosto, Allan "Puro Osso" Nascimento foi encontrado morto e deixou uma legião de fãs e amigos, incluindo Charles Oliveira, que ficou muito abalado com a perda. O brasileiro chegou a afirmar que teve dificuldades para voltar ao tatame depois da notícia.

➡️ Opinião: Brasil salva cinturão, mas vive fase de instabilidades no UFC

Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

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