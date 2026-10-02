Deiveson Figueiredo planeja volta aos moscas para encarar campeão do UFC

Deiveson Figueiredo revelou que deseja retornar ao peso-mosca (57kg) do UFC para enfrentar Joshua Van, atual campeão da divisão. Ex-detentor do cinturão da categoria em duas oportunidades, o brasileiro deixou os moscas em 2023 para competir no peso-galo (61kg), mas agora admite mudar novamente de divisão.

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O interesse ganhou força depois da segunda vitória de Van sobre Alexandre Pantoja, que perdeu o cinturão para o lutador de Mianmar. Para Deiveson, o brasileiro deveria ter adotado uma estratégia diferente no confronto.

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Deiveson critica estratégia de Pantoja

Figueiredo afirmou que ficou surpreso com a atuação de Pantoja na luta contra Van. Na avaliação do ex-campeão, o brasileiro deveria ter priorizado o grappling em vez de aceitar a trocação com um adversário que considera técnico na área.

— Com certeza, surpreendeu. Esperava que o Pantoja fosse fazer um jogo mais de grappling, mas, como sempre, o Pantoja quer brigar. Entrou nas emoções, foi para a trocação com um cara que é bom de trocação, um cara que é técnico, se movimenta bem, coloca bem os golpes. Então, o Pantoja tinha que fazer mais grappling com ele, certeza que o Pantoja finalizaria ele.

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A vitória de Van abriu uma possibilidade que passou a interessar Deiveson. Mesmo com uma luta agendada no peso-galo, o paraense afirmou que estaria disposto a deixar o compromisso de lado para tentar voltar à divisão em que foi campeão.

Joshua Van vence Pantoja em luta principal do UFC 331 (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

"É só me mandar o contrato"

Deiveson declarou que gostaria de enfrentar Joshua Van pelo cinturão dos moscas e afirmou estar disponível para negociar imediatamente com o UFC.

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— A gente precisa fazer essa luta (contra o Joshua Van). Eu estou abertíssimo para o UFC, é só me mandar o contrato que eu vou lá tomar o meu cinturão dele.

O brasileiro já derrotou Pantoja no passado, o que ajuda a explicar o interesse em um novo desafio na categoria diante do atual campeão. Antes de uma eventual volta aos 57kg, porém, Deiveson ainda tem compromisso marcado no peso-galo.

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Deiveson garante que bate 57kg

Um dos principais questionamentos sobre um possível retorno seria a capacidade de Figueiredo de atingir novamente o limite da categoria. O próprio lutador reconheceu que o corte de peso era desgastante no passado, mas afirmou estar confiante de que conseguiria chegar aos 57kg atualmente.

— Com certeza. Bato 57 (kg) facinho. Eu saí da 57 porque eu estava de saco cheio de estar batendo peso. Mas agora eu estou trabalhando com o melhor nutricionista do Brasil.

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Deiveson também relembrou a derrota para Brandon Moreno na última luta pelo peso-mosca e afirmou que, naquela ocasião, conseguiu atingir o limite da divisão sem grandes dificuldades.

— A última luta que perdi para o Brandon Moreno, eu perdi por um erro meu. Mas eu bati 57 sem sofrer.

Deiveson já venceu o cinturão peso mosca duas vezes e agora busca título nos galos (Foto: Reprodução/UFC)

Próxima luta será no peso-galo

Enquanto manifesta o desejo de retornar ao peso-mosca, Deiveson Figueiredo se prepara para enfrentar Payton Talbott neste sábado (3), pelo UFC 332, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O combate será válido pelo peso-galo, mas uma vitória pode fortalecer a campanha do brasileiro por uma oportunidade de disputar o cinturão dos 57kg, caso o UFC considere viável o retorno à divisão.

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