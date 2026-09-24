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Exclusivo: Brasileiro mira três adversários após luta principal do UFC Vegas

Raoni Barcelos enfrenta Raul Rosas Jr. no evento deste sábado (26)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 11:31
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A emoção de Raoni Barcelos com a quarta vitória seguida no UFC (Divulgação)
A emoção de Raoni Barcelos com a quarta vitória seguida no UFC (Foto: Divulgação)

Raoni Barcelos ainda nem entrou no octógono para enfrentar Raul Rosas Jr., mas já sabe quais nomes gostaria de encontrar na sequência do UFC. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro citou Mauro Bautista, David Martinez e Chito Vera como possíveis adversários para o próximo compromisso na divisão dos galos.

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Entre os três, Martinez é o único que não aparece como uma possibilidade imediata. Segundo Raoni, o lutador está lesionado e ainda não há previsão de retorno. Bautista e Vera, por outro lado, foram apontados pelo brasileiro como confrontos que fariam sentido após o duelo com Rosas Jr.

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— Um é o Mauro Bautista, que está vindo de vitória, está muito bem, está bem colocado, seria um casamento muito legal. O outro é o David Martínez, porém está lesionado, não sei quando volta, não sei se o UFC também colocaria essa luta. E o outro agora é o Chito Vieira, que ganhou muito bem, acabou entrando de novo no ranking. Seria um casamento de luta ideal — explicou Raoni.

Embalado por cinco vitórias consecutivas, o brasileiro encara Rosas Jr. em um duelo de cinco rounds. Aos 39 anos, Raoni considera viver o melhor momento da carreira e destacou, durante a entrevista, a experiência e o condicionamento como diferenciais para o confronto.

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O bom momento também passa por uma fase de maior segurança e tranquilidade fora do octógono. Depois de enfrentar períodos difíceis na carreira, Raoni Barcelos afirmou ainda que hoje se sente mais preparado para os desafios, em busca de conquistar o topo da organização, como no RFA, e já projeta os próximos passos no UFC.

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