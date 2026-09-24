Exclusivo: Brasileiro mira três adversários após luta principal do UFC Vegas
Raoni Barcelos enfrenta Raul Rosas Jr. no evento deste sábado (26)
Raoni Barcelos ainda nem entrou no octógono para enfrentar Raul Rosas Jr., mas já sabe quais nomes gostaria de encontrar na sequência do UFC. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro citou Mauro Bautista, David Martinez e Chito Vera como possíveis adversários para o próximo compromisso na divisão dos galos.
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Entre os três, Martinez é o único que não aparece como uma possibilidade imediata. Segundo Raoni, o lutador está lesionado e ainda não há previsão de retorno. Bautista e Vera, por outro lado, foram apontados pelo brasileiro como confrontos que fariam sentido após o duelo com Rosas Jr.
— Um é o Mauro Bautista, que está vindo de vitória, está muito bem, está bem colocado, seria um casamento muito legal. O outro é o David Martínez, porém está lesionado, não sei quando volta, não sei se o UFC também colocaria essa luta. E o outro agora é o Chito Vieira, que ganhou muito bem, acabou entrando de novo no ranking. Seria um casamento de luta ideal — explicou Raoni.
Embalado por cinco vitórias consecutivas, o brasileiro encara Rosas Jr. em um duelo de cinco rounds. Aos 39 anos, Raoni considera viver o melhor momento da carreira e destacou, durante a entrevista, a experiência e o condicionamento como diferenciais para o confronto.
O bom momento também passa por uma fase de maior segurança e tranquilidade fora do octógono. Depois de enfrentar períodos difíceis na carreira, Raoni Barcelos afirmou ainda que hoje se sente mais preparado para os desafios, em busca de conquistar o topo da organização, como no RFA, e já projeta os próximos passos no UFC.
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