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Brasil busca cinturão inédito com Natália Silva no UFC 332

Brasileira enfrenta a chinesa Wang Cong pelo título do peso-mosca neste sábado (3)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 05:30
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Natália Silva em sessão de fotos do UFC
Natália Silva em sessão de fotos do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Natália Silva está perto de fazer história no UFC 332 deste sábado (3). Após a saída oficial de Valentina Shevchenko, o cinturão do peso-mosca será colocado em disputa entre a brasileira e a chinesa Wang Cong. Em caso de vitória, ela se tornará a primeira brasileira campeã da categoria na organização.

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A divisão feminina dos moscas entrou no UFC em 2017 e teve apenas três campeãs desde então. Shevchenko foi responsável pelo período mais longo de domínio da categoria, com 11 vitórias em disputas de cinturão, sendo nove defesas de título. O reinado foi interrompido em 2023, quando Alexa Grasso venceu a quirguiz e conquistou o cinturão.

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A mexicana, porém, não teve um longo período no topo. No período de um ano, Grasso enfrentou duas revanches contra Shevchenko: um empate e uma derrota. A última luta, então, marcou o fim oficial do reinado no UFC de Alexa, que sofreu novo revés na sequência, exatamente para Natália.

Valentina Shevchenko defende cinturão contra Zhang Weili 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)
Valentina Shevchenko defende cinturão contra Zhang Weili 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

➡️ UFC tem data confirmada para anunciar próxima luta de Alex Poatan

Anos depois, foi por conta de uma lesão que "Bullet" voltou a perder o cinturão. Sem tempo determinado para retorno, Valentina deixou título. Com isso, Natália, que já estava cotada para enfrentar a então campeã, manteve o posto de primeira colocada do ranking e ganhou a oportunidade de disputar o título inédito.

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A brasileira chega à luta principal invicta em oito apresentações no UFC. Aos 29 anos, Natália tem vitórias sobre três ex-campeãs da organização nas últimas lutas: Jéssica Andrade, Alexa Grasso e Rose Namajunas. Dona de um cartel profissional de 20 vitórias, cinco derrotas e um empate, a mineira tem no taekwondo a base de seu estilo de trocação.

Do outro lado, Wang Cong tenta conquistar o cinturão após construir uma sequência de quatro vitórias no UFC. A chinesa vem de triunfo sobre Tracy Cortez, em julho, e chega à disputa com experiência no kickboxing e no wushu. Aos 34 anos, ela também busca colocar seu país pela primeira vez no topo da divisão peso-mosca do Ultimate.

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