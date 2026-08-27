Borrachinha critica afastamento de Dana White do UFC
Lutador brasileiro segue sem luta confirmada desde o último combate em abril deste ano
Dana White não faz mais parte do processo de montagem das lutas do UFC. Desde o início do novo projeto da Zuffa Boxing, o presidente parece ter se afastado das principais decisões relacionadas à organização de MMA. A mudança interna, segundo Paulo Borrachinha, prejudicou a construção de eventos e combates.
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O brasileiro aparece como sexto colocado no ranking dos meio-pesados (até 93 kg), após apenas uma luta na categoria, em abril deste ano. Desde então, porém, Borrachinha segue sem conhecer o próximo adversário que enfrentará – situação que já foi alvo de reclamações do lutador. Para ele, o problema não está restrito ao seu caso: o UFC estaria enfrentando dificuldades de organização sem Dana White mais próximo das decisões.
— Dana White faz muita falta. O UFC está perdido. Eles estão cometendo muitos erros por medo e por falta de timing — disse Paulo Costa, em entrevista ao canal "Sexto round".
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A situação de Borrachinha, aliás, também passa pela relação com a organização. O brasileiro já criticou publicamente questões envolvendo seu contrato e afirmou que não pretende aceitar determinadas condições apenas para acelerar uma possível caminhada até uma disputa de cinturão.
— Se eu dissesse: "Tudo bem, não me importo de ficar preso, ser desvalorizado e receber menos do que mereço", provavelmente estaria disputando o cinturão interino agora. Mas acho que isso seria um erro. Conheço campeões do UFC que ganham metade do que eu ganho
Para o brasileiro, portanto, a ausência de uma definição sobre seu futuro no octógono acontece em meio a um momento de insatisfação mais amplo. Enquanto aguarda uma nova luta, Borrachinha segue entre os principais nomes dos médios e dosmeio-pesados, mas sem saber quando terá a oportunidade de voltar a competir.
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