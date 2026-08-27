Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Borrachinha critica afastamento de Dana White do UFC

Lutador brasileiro segue sem luta confirmada desde o último combate em abril deste ano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 12:26
Favorite o Lance! no Google
Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)
Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Dana White não faz mais parte do processo de montagem das lutas do UFC. Desde o início do novo projeto da Zuffa Boxing, o presidente parece ter se afastado das principais decisões relacionadas à organização de MMA. A mudança interna, segundo Paulo Borrachinha, prejudicou a construção de eventos e combates.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O brasileiro aparece como sexto colocado no ranking dos meio-pesados (até 93 kg), após apenas uma luta na categoria, em abril deste ano. Desde então, porém, Borrachinha segue sem conhecer o próximo adversário que enfrentará – situação que já foi alvo de reclamações do lutador. Para ele, o problema não está restrito ao seu caso: o UFC estaria enfrentando dificuldades de organização sem Dana White mais próximo das decisões.

continua após a publicidade

— Dana White faz muita falta. O UFC está perdido. Eles estão cometendo muitos erros por medo e por falta de timing — disse Paulo Costa, em entrevista ao canal "Sexto round".

➡️ Antigo rival de Alex Poatan enfrentará brasileiro no Noche UFC

A situação de Borrachinha, aliás, também passa pela relação com a organização. O brasileiro já criticou publicamente questões envolvendo seu contrato e afirmou que não pretende aceitar determinadas condições apenas para acelerar uma possível caminhada até uma disputa de cinturão.

continua após a publicidade

— Se eu dissesse: "Tudo bem, não me importo de ficar preso, ser desvalorizado e receber menos do que mereço", provavelmente estaria disputando o cinturão interino agora. Mas acho que isso seria um erro. Conheço campeões do UFC que ganham metade do que eu ganho

Para o brasileiro, portanto, a ausência de uma definição sobre seu futuro no octógono acontece em meio a um momento de insatisfação mais amplo. Enquanto aguarda uma nova luta, Borrachinha segue entre os principais nomes dos médios e dosmeio-pesados, mas sem saber quando terá a oportunidade de voltar a competir.

continua após a publicidade
Borrachinha vence Azamat Murzakanov no UFC 327
Borrachinha vence Azamat Murzakanov no UFC 327 (Foto: Jim WATSON / AFP)

🥊 Aposte no Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Deiveson Figueiredo em ação contra Umar Nurmagomedov no UFC 324

Lutas

UFC Xangai não é sábado à noite? Saiba horário e card do evento

Há 57 minutos
Alex Poatan posa para foto com Yousri Belgaroui, seu parceiro de treinos do UFC

Lutas

Antigo rival de Alex Poatan enfrentará brasileiro no Noche UFC

Há 20 horas
Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Lutas

Em busca do terceiro cinturão no UFC, Alex Poatan volta aos treinos

Há 1 dia
Valter Walker em pesagem do UFC Abu Dhabi

Lutas

Valter Walker anuncia lista de alvos nos pesados no UFC

Há 1 dia
Charles 'Do Bronx' em coletiva antes do UFC 326, em Las Vegas (Divulgação)

Lutas

UFC 331: Charles do Bronx explica suposta recusa à revanche

Há 1 dia
O árbitro Herb Dean levanta o braço direito de Gregory Rodrigues durante o anúncio do brasileiro como vencedor da luta principal do UFC Sacramento

Lutas

Robocop sobe no ranking do UFC e rebate acusação de trapaça

Há 2 dias
Mais LANCE!
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

VÍDEO: Makhachev tenta recolocar ombro deslocado de lutador

Carlos Prates no media day do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)

Carlos Prates sugere UFC 334 para desafiar cinturão de Islam Makachev

Alex Poatan provoca Ankalaev após vitória em luta, arbitrada pro Herb Dean, no UFC

Rival acusa árbitro de polêmica com Poatan de ajudar trapaça de brasileiro no UFC

Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3

Ex-campeões do UFC, Poatan e campeãs olímpicas: treino do Spaten Fight Night agita praia do Rio

Alex Poatan em coletiva antes do UFC Rio

Após Casa Branca, Alex Poatan volta em evento fora do UFC

O árbitro Herb Dean levanta o braço direito de Gregory Rodrigues durante o anúncio do brasileiro como vencedor da luta principal do UFC Sacramento

Brasileiro garante salário milionário e bônus no UFC Sacramento

Gregory Rodrigues olha concentrado para o lado esquerdo enquanto chega ao Golden 1 Center para o UFC Sacramento

UFC Sacramento: Robocop aguenta pressão e vence por decisão unânime

De braços cruzados, Anthony Wint posa para foto durante media day do UFC

Ex-NFL estreia no UFC com vitória por finalização

Gregory Rodrigues posa para foto com os dois bíceps à mostra durante media day do UFC Sacramento

Brasil vence três lutas no UFC Sacramento; veja os resultados

Gregory Robocop comemora vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram @gregoryrodriguesmma)

Exclusivo: Robocop revela como derrota para compatriota o fez mudar no UFC

O boxeador sul-africano Zolani Tete foi assassinado a tiros em frente a sua residência

Bicampeão mundial de boxe é assassinado na África do Sul

A judoca Edinanci Silva conquista a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007

30 anos depois, Edinanci revisita trauma e pede acolhimento no esporte

Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC

De volta à ação, ex-campeão do UFC destaca apoio de Alex Poatan