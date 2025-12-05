Apesar de afirmar que terá pela frente o "maior desafio" de sua carreira, Alexandre Pantoja segue confiante para encarar Joshua Van neste sábado (6). O próprio campeão reconheceu, em entrevista exclusiva ao Lance!, que esse sentimento pode se tornar um obstáculo durante o confronto. A luta co-principal do UFC 323 marcará a quinta defesa consecutiva do cinturão pelo brasileiro.

A confiança, no entanto, não interfere na avaliação de Van como um adversário perigoso. Ao Lance!, Pantoja valorizou a jornada do desafiante na temporada de 2025.

— O Joshua van é um excelente atleta. Ele tem 24 anos e acho que 2025 foi um ano muito bom para ele. Ele fez três lutas, venceu as três e está vindo para disputar o cinturão, depois de ter lutado e feito uma das melhores lutas do ano contra o Brandon Royval, que era o número um. Acredito que realmente vai ser um grande desafio pela juventude dele e pelo tamanho dele, já que é um cara forte também para a categoria, mas eu tenho estado muito confiante. Acho que eu tenho até medo dessa confiança — disse Pantoja.

A oportunidade de ouro para Van surgiu quando ele substituiu Manel Kape, que se lesionou e não pôde enfrentar Royval. Apenas 21 dias após a vitória sobre o brasileiro Bruno Bulldog, o lutador aproveitou a chance para impressionar e garantir sua posição como próximo desafiante ao título.

No mesmo evento, o UFC 371, Alexandre Pantoja defendeu o título pela quarta vez e recebeu Van no octógono para oficializar a luta. A encarada acendeu o clima para o duelo – que foi agendado para seis meses depois.

Idade é só um número para Pantoja?

Durante os anos, a experiência se torna um trunfo, mas o corpo pode não responder como antes. É sob esse dilema que Pantoja enfrenta a promessa birmanesa. Inspirado pelos Racionais, o campeão mantém tanto a confiança e a cautela em alta.

— Realmente vai ser um confronto de gerações, e, até nisso, eu me sinto muito confiante agora, porque eu tenho trabalhado muito no que eu estou fazendo. Eu sei que essa experiência realmente vai contar, mas eu quero ter muito o pé no chão e eu não quero me trair. Eu ouvi que o Racionais falava que a confiança é uma mulher ingrata, então eu não posso ficar tão confiante que isso possa me trair de alguma forma — confessou.

Com 11 anos de diferença entre os lutadores, o corte de peso pode se tornar um problema, como destacou o brasileiro. O campeão também avaliou a preparação de Van e apontou as mudanças em relação à última apresentação do adversário.

— Do outro lado, eu vejo que o Josh Avan, de 24 anos, vai perder o peso muito bem. E a perda de peso é uma coisa muito importante para nós lutadores. Então eu acredito que ele vai conseguir fazer essa desidratação bem, e recuperar muito bem também. Agora em dezembro, vai ser um lutador muito melhor (do que contra o Rayval), porque ele teve muito tempo para treinar, para entender quem era o adversário dele — disse.

Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

A diferença de experiência entre o campeão e o desafiante, somada ao impacto que Van vem causando no octógono, torna o confronto ainda mais interessante. Embora a oficialização pelo UFC tenha sido apenas em outubro, os lutadores se preparam para o duelo desde a encarada no UFC 317.

Na ocasião, Pantoja acabara de defender o cinturão dos moscas contra Kai Kara-France quando Van foi chamado ao octógono como possível próximo desafiante. Segundo o brasileiro, foi nesse momento que a "luta começou". A partir daí, o campeão abriu mão de alguns eventos, como o UFC Rio, para focar em sua preparação.

— Eu soube quem seria o meu próximo adversário, logo depois de enfrentar o Kai Karafens. Eu termino a luta, o Joshua van já sobe ali no octógono, então eu já sabia quem eu iria enfrentar. Eu acho que a luta começou a partir dali, você já começa a se preparar, você sabe quem é o seu adversário — destacou o brasileiro.

Próximo passo de Pantoja no UFC

Neste sábado, dia 6 de dezembro, Alexandre Pantoja enfrentará o promissor e perigoso Joshua Van. Além de ter o recorde de maior número de golpes conectados por minuto, o desafiante pode contar com a "vantagem" da juventude contra o brasileiro. O campeão, de 35 anos, terá um adversário 11 anos mais novo.

A luta entre o brasileiro e Van é uma das mais esperadas pelos fãs do UFC. Em junho deste ano, quando entrou no octógono mais famoso do mundo pela última vez, Pantoja confirmou que seu próximo adversário seria o "maior desafio" de sua carreira no MMA.