Charles do Bronx se aproxima de mais um recorde histórico no UFC

Charles do Bronx já é um dos grandes nomes da história do UFC. Dono de vários recordes, o brasileiro se aproxima de mais um. Após conquistar o cinturão BMF contra Max Holloway no UFC 326, disputado no último sábado (7), o lutador chegou à marca de 25 vitórias no Ultimate, se isolando na segunda posição dos atletas com mais triunfos.

Quem ocupa o posto de maior campeão é Jim Miller, com 27 vitórias. Caso alcance mais dois resultados positivos, Charles empata com o norte-americano e, dependendo de outros resultados, pode se tornar o lutador com mais triunfos na história da companhia.

No Ultimate desde agosto de 2010, Charles acumula 37 duelos na organização. Nesse tempo, se tornou dono de alguns recordes; confira:

Recordes de Charles do Bronx no UFC

Vitórias pela via rápida (nocaute/finalização): 21

Vitórias por finalização: 17

Bônus pós-luta: 21

Brasileiro com mais vitórias no UFC: 25

O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Charles do Bronx desafia McGregor e Diaz para lutas no mesmo dia

Charles do Bronx, o novo campeão "BMF" (Atleta barra pesada), não demorou a responder aos críticos após a conquista do cinturão no UFC 326. Em uma proposta ousada e inédita, o brasileiro desafiou Conor McGregor e Nate Diaz para uma espécie de "Grand Prix", colocando-se para enfrentar ambos os veteranos em sequência. A ideia surgiu logo após sua vitória sobre Max Holloway, no último sábado (7), como uma resposta direta às duras críticas que recebeu dos dois lutadores.

Informado sobre os comentários negativos durante a coletiva de imprensa pós-luta, Charles Oliveira não hesitou em rebater, agitando o mundo do MMA com sua sugestão.

— A luta contra o Conor (McGregor), eu já falei que faria. Podia ser de 70 (kg), 83 (kg), não importa, porque daria muito dinheiro. Ou podemos fazer um GP (Grand Prix), coloca os dois no mesmo dia e vamos ver o que vai dar — provocou o campeão.

