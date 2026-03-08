Charles "do Bronx" Oliveira escreveu mais um capítulo marcante em sua trajetória no MMA na madrugada deste domingo (8). Com amplo domínio sobre Max Holloway na luta principal do UFC 326, o brasileiro conquistou o cinturão BMF, título que consagra o lutador mais durão da organização. Mesmo com a vitória convincente, a estratégia escolhida também gerou debate entre fãs nas redes sociais.

Parte das críticas surgiu justamente pelo estilo da luta apresentada por Charles, que apostou em um controle forte no chão ao longo do combate. A estratégia garantiu superioridade sobre o havaiano, mas dividiu opiniões entre espectadores que esperavam uma trocação mais aberta durante a disputa pelo cinturão.

Nem tudo são flores para Do Bronx

Como foi a luta entre Do Bronx e Holloway?

Primeiro round

A luta começou intensa já nos primeiros segundos. Holloway encontrou alguns golpes, mas o brasileiro logo respondeu com fortes chutes na perna e cruzados certeiros. Charles rapidamente levou o adversário para o chão, terreno amplamente conhecido do brasileiro.

Foi apenas uma questão de tempo até Do Bronx conseguir pegar as costas de Max, que defendia as tentativas de finalização. Nem mesmo a posição de guarda impediu que Charles aplicasse pressão com golpes na cabeça. Charles tentava encontrar espaço para finalizar, mas acabou apenas mantendo Max sob controle até o fim do cronômetro.

Segundo round

Assim como no assalto inicial, o plano foi colocado em ação sem muita demora. Primeiro, a trocação intensa e calculada serviu para reduzir a distância para o adversário e, logo depois, a luta foi levada novamente para o chão.

A partir daí, Charles voltou a brilhar. Com domínio completo sobre Holloway, Do Bronx buscava furar a defesa do havaiano para registrar mais uma vitória por finalização. O brasileiro se manteve nas costas do rival pela maior parte do round — chegando a quase nove minutos de controle nessa posição ao fim do segundo assalto.

Terceiro round e quarto round

Dessa vez, os lutadores trabalharam mais o combate em pé, em uma tentativa de Holloway de reverter o cenário desfavorável. Uma bela queda, no entanto, foi aplicada por Charles, e o grappling voltou a ser a principal arma da luta.

O desenvolvimento do terceiro e do quarto round não foi muito diferente dos anteriores, com Do Bronx controlando bem as ações e limitando as respostas do adversário.

Quinto round

Uma mudança aconteceu no último round: Charles errou na tentativa de levar Holloway para o chão. Com isso, o havaiano ficou por cima e conseguiu conectar golpes importantes. Ainda assim, o talento do brasileiro no chão sobressaiu, e logo a posição foi recuperada, assim como o controle da luta.

Faltando cerca de 20 segundos para o fim, Holloway conseguiu enfim sair do domínio de Do Bronx. A rápida trocação final animou os fãs, encerrando um duelo que esteve nas mãos de Charles do início ao apito final.

