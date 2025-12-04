O atual campeão brasileiro mais antigo do UFC enfrentará um novo desafio em sua carreira neste sábado (6), quando defenderá o título contra Joshua Van. Embora tenha analisado o duelo como "o mais difícil", não será a primeira vez que Alexandre Pantoja precisa superar um problema na vida. Os números e sucessos do peso-mosca podem impressionar os fãs, mas vocês sabem como tudo começou?

O começo do campeão

Criado em Arraial do Cabo, na região dos lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Pantoja viveu uma vida humilde e aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da família. Ele é o caçula de três filhos, mas foi o único que se aventurou nas artes marciais. Sem uma figura paterna presente, o peso-mosca construiu com o jiu-jítsu uma filosofia de vida, além de encontrar uma maneira de seguir "sem depender de ninguém", como já destacou Pantoja.

Não demorou, então, para entender que precisava sair da zona de conforto para crescer no esporte. Com isso, Pantoja começou a treinar na capital do Rio de Janeiro – o que é cerca de 3 horas de Arraial. Para sustentar o transporte e treinos, o lutador precisou trabalhar com o que estava disponível. E, assim, fez: foi de pedreiro a garçom.

O desejo de se tornar um lutador profissional em 100% do tempo nunca deixou a mente do brasileiro. O próximo passo? Mais uma mudança. Dessa vez, muito mais do que 3 horas eram necessários para chegar no destino final: os Estados Unidos. Apesar de ficar longe da família, as oportunidades não foram desperdiçadas pelo campeão.

— Viajei aos Estados Unidos várias vezes. Na primeira, dormi sozinho na academia por um mês. Em outra, não tinha alojamento para mim e estava prestes a voltar para o Brasil, mas uma senhora que eu mal conhecia abriu a porta da casa dela para mim. Pude treinar e fiz uma participação muito boa no TUF (The Ultimate Fighter), tanto que fui contratado pelo UFC — disse Pantoja, em entrevista ao "Uol".

Pandemia quase atrapalhou seus planos

Parecia que todos os problemas seriam resolvidos com o contrato do UFC garantido, mas, então, a pandemia chegou. Sem eventos para lutar, sem dinheiro para os lutadores. Com isso, a esposa e os filhos precisaram retornar ao Brasil e, mais uma vez, viu-se sozinho nos Estados Unidos.

A virada de chave veio em 2021. A família voltou de vez para terras norte-americanas, e Pantoja enfim retornou ao octógono do UFC. Desde então, o brasileiro vive uma sequência de oito vitórias consecutivas, incluindo o sucesso sobre Brandon Royval em agosto. Foi nesse duelo que Alexandre conquistou os seus primeiros 100 mil dólares da organização, após levar o tão sonhado bônus da noite.

Embora estivesse com o joelho machucado, Pantoja conseguiu encaixar uma finalização impressionante no segundo round que o deu a oportunidade do "title shot". Uma cirurgia no joelho, no entanto, adiou a disputa pela cinturão. Contudo, em julho de 2023, tudo valeu a pena.

O reinado de "The Cannibal"

O então campeão Brandon Moreno chegava como favorito para defender o título contra Pantoja, com a torcida mexicana em peso. Apesar disso, por decisão dividida dos juízes, o brasileiro teve seu braço levantado, e o cinturão do peso-mosca encontrou um novo dono.

Aquela vitória foi o início de um dos reinados mais dominantes do UFC na atualidade. No mesmo ano, Alexandre voltou a enfrentar Rovyal em sua primeira defesa. Steve Erceg e Kai Asakura vieram logo em seguida em 2024, e o brasileiro mostrou a força do verdadeiro campeão.

Durante o UFC 317, em junho de 2025, Pantoja derrotou Kai Kara-France por finalização no terceiro round. Esse triunfo o colocou no livro dos recordes do peso-mosca. O brasileiro se tornou o lutador com mais vitórias da divisão, superando Demetrious Johnson – considerado por muitos o maior de todos os tempos da categoria.

Próximo passo de Pantoja no UFC

Neste sábado, no dia 6 de dezembro, Alexandre Pantoja enfrentará o promissor e perigoso Joshua Van. Além de ter o recorde de maior número de golpes conectados por minuto, o desafiante pode contar com a "vantagem" da juventude contra o brasileiro. O campeão, de 35 anos, terá um adversário 11 anos mais novo.

A luta entre o brasileiro e Van é uma das mais esperadas pelos fãs do UFC. Em junho deste ano, quando entrou no octógono mais famoso do mundo pela última vez, Pantoja confirmou que seu próximo adversário seria o norte-americano e que seria o "maior desafio" de sua carreira no MMA.

