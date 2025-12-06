UFC anuncia programação do primeiro trimestre de 2026; veja locais e datas

Em coletiva realizada nesta sexta-feira (5), o UFC anunciou os eventos do primeiro trimestre de 2026. Ao todo, serão nove cards ao redor do mundo nos meses de janeiro, fevereiro e março. Entre eles, estão três eventos numerados e uma série de Fight Nights.

A temporada tem início com o UFC 324 em Las Vegas, no dia 24 de janeiro. Como divulgado pela entidade, a brasileira Amanda Nunes fará seu retorno aos ringues neste evento, contra Kayla Harrison. A luta vale o cinturão do peso-galo. O mês tem fim com o UFC 325, em Sydney, no dia 30.

No dia 6 de fevereiro, acontece o UFC Vegas 113, no UFC Apex. Após esse dias, as disputas viajam para o Texas, com o UFC Houston no dia 21. Apenas uma semana depois, a Cidade do México vira o palco da vez.

Em março, as lutas voltam a Las Vegas. No dia 7, acontece o UFC 326 e, no dia 14, o UFC Vegas 114. Após isso, Londres recebe o octógono no dia 21, e o trimestre tem fim em Seattle, nos Estados Unidos, em 28 e março.

Confira abaixo a programação completa do primeiro trimestre do UFC

UFC 324 - 24 de janeiro - Las Vegas (EUA)

UFC 325 - 30 de janeiro - Sydney (AUS)

UFC Vegas 113 - 6 de fevereiro - Las Vegas (EUA)

UFC Houston - 21 de fevereiro - Houston (EUA)

UFC México - 28 de fevereiro - Cidade do México (MEX)

UFC 326 - 7 de março - Las Vegas (EUA)

UFC Vegas 114 - 14 de março - Las Vegas (EUA)

UFC Londres - 21 de março - Londres (ING)

UFC Seattle - 28 de março - Seattle (EUA)

Novo acordo de transmissão a partir do ano que vem

A partir de janeiro de 2026, a Paramount + será a responsável por transmitir todos os eventos do UFC na América Latina, em um contrato com duração de sete anos. Esta parceria amplia um acordo anterior firmado entre as duas empresas em agosto deste ano, que já havia garantido à plataforma exclusividade na transmissão de eventos do UFC nos Estados Unidos para o próximo ano.