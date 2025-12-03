"Sou da Geórgia, e o povo georgiano é formado por guerreiros", disse Merab Dvalishvili após sua conquista do cinturão. O peso-galo não nasceu com as oportunidades na porta, mas nunca deixou de acreditar no sonho de se tornar campeão do UFC. Depois de atravessar o mundo aos 21 anos, não tinha nada que pudesse ficar na frente do seu objetivo. De ajudante de construção até o famoso "The Machine", vocês sabem como tudo começou?

Para marcar novamente a história do UFC, Merab chega para sua quarta defesa de cinturão contra Petr Yan neste sábado (6). O confronto entre Dvalishvili e Yan no UFC 323 marca o segundo encontro entre os lutadores. O primeiro duelo ocorreu em março de 2023, quando o georgiano venceu por decisão unânime após cinco rounds.

Da tradição ao outro lado do mundo

Criado na vila de Vani, perto da capital da Geórgia, Merab Dvalishvili nasceu no dia 10 de janeiro de 1991. Ele viveu uma vida simples durante a infância, mas de uma impressionante ética de trabalho. Como o futebol no Brasil, que é o passatempo favorito das crianças, o georgiano logo começou a praticar as tradicionais artes marciais da região, como o sambo de combate e o judô.

Desde os primeiros anos, era de se esperar que Merab seria um lutador de grandes feitos. Dvalishvili se sagrou campeão de sambo da Geórgia antes de fazer a transição para o MMA, além de ter sido bronze no campeonato europeu juvenil. Vale destacar que em 2019, quando já estava no UFC, o lutador foi ainda medalhista de prata de sambo no Mundial.

Aos 21 anos, o georgiano decidiu largar a vida em casa para se tornar um lutador de MMA de sucesso nos Estados Unidos. A aposta deu certo? Pode-se dizer que a longo prazo, sim, mas o início não foi fácil. Após dominar o cenário amador, a estreia de Merab no profissional terminou com uma dura derrota por decisão majoritária e a incerteza do futuro logo de casa.

Volta por cima dupla no MMA

Merab Dvalishvili registrava duas derrotas em três lutas disputadas no MMA ao fim de 2014. Sem lutas no ano seguinte, o retorno do lutador ao octógono, em 2016, foi marcado pelo sucesso explosivo e uma sequência de seis triunfos. A partir dessa virada de chave, ele chamou a atenção de Dana White e o UFC se tornou consequência de um trabalho bem feito.

Na época, enquanto estava fora da academia, sustentava a vida nos Estados Unidos como ajudante de construção civil. A entrada no UFC, então, era tudo o que Merab precisava para ganhar dinheiro e garantir a vida como lutador em 100% do tempo. Contudo, o início voltou a ser um problema para o georgiano, que enfrentou duas derrotas consecutivas desde a estreia.

Com o contrato em jogo, não havia mais espaço para erro no terceiro combate no Ultimate. E, assim, começou uma das maiores sequências da história da organização: 14 vitórias. A segunda virada de chave rendeu a Merab a oportunidade de disputar, 10 anos após sua entrada no MMA, o cinturão dos galos contra Sean O'Malley no UFC 306 – que foi aproveitado com maestria.

Cinturão e muitos recordes no UFC

Como já mencionado, Dvalishvili é marca registrada no livro dos recordes do UFC. A sequência de 14 vitórias consecutivas na organização o coloca em quarto lugar na história da organização, através apenas de Kamaru Usman (15) e a "dupla" entre Anderson Silva (16) e Islam Makhachev (16).

Caso vença a defesa contra Petr Yan neste sábado (6), no UFC 323, Merab empata com o ex-campeão dos meio-médios. O nigeriano encerrou a sequência positiva em agosto de 2022, quando foi derrotado por Leon Edwards.

Merab conta com um recorde impressionante no UFC em número de quedas aplicadas. No topo disparado, o georgiano registra 117 tentativas bem-sucedidas, enquanto a lenda Georges St-Pierre tem "apenas" 90 e chega como segundo colocado da lista.

Em busca da quarta defesa em um ano, Dvalishvili cria um novo "grupo" na organização. Até hoje, o máximo de defesas feitas dentro de uma temporada foi três. Em 2025, o campeão já defendeu seu título três vezes ao superar Umar Nurmagomedov em janeiro, Sean O'Malley em junho e Cory Sandhagen em outubro.