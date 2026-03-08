Brasileiros embolsam R$525 mil no UFC 326

Os representantes brasileiros no UFC 326 deram um espetáculo na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), e saíram com o "bolso cheio". Rodolfo Bellato e Gregory "Robocop" embolsaram 100 mil dólares (cerca de R$ 570 mil na cotação atual) cada, como bônus pela "Performance da Noite". A organização, como de costume, não divulgou os valores totais das bolsas, incluindo a vitória de Charles do Bronx sobre Max Holloway.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

No card preliminar, Rodolfo Bellato atropelou o americano Luke Fernandez, conquistando o nocaute ainda no primeiro round. Já na abertura do card principal, Gregory Robocop garantiu sua revanche nos pesos-médios (84 kg) ao apagar o compatriota Brunno "Hulk" Ferreira. Ambos os desempenhos foram premiados pela diretoria do Ultimate.

Além dos brasileiros, o venezuelano Alberto Montes também faturou o bônus ao finalizar Ricky Turcios no segundo assalto. O veterano Drew Dober completou a lista dos premiados após garantir um triunfo via nocaute diante de Michael Johnson.

continua após a publicidade

Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja os resultados do UFC 326

Charles Do Bronx venceu Max Holloway via decisão unânime Caio Borralho venceu Reinier de Ridder via decisão unânime Raul Rosas Jr. venceu Rob Font via decisão unânime Drew Dober venceu Michael Johnson via nocaute no segundo round Gregory Robocop venceu Brunno Hulk via nocaute no primeiro round Cody Garbrandt venceu Xiao Long via decisão unânime Donte Johnson venceu Cody Brundage via decisão dividida Alberto Montes venceu Ricky Turcios via finalização no segundo round Nyamjargal Tumendemberel venceu Cody Durden via decisão unânime Su Mudaerji venceu Jesus Aguilar via decisão unânime Diyar Nurgozhay venceu Rafael Bipolar via decisão unânime Rodolfo Bellato venceu Luke Fernandez via nocaute técnico no primeiro round

➡️ UFC anuncia card da Casa Branca com Poatan e Topuria; veja

+Aposte em Charles do Bronx no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.