Brasileiros embolsam R$525 mil no UFC 326
O Ultimate anunciou os valores após as lutas
- Matéria
- Mais Notícias
Os representantes brasileiros no UFC 326 deram um espetáculo na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), e saíram com o "bolso cheio". Rodolfo Bellato e Gregory "Robocop" embolsaram 100 mil dólares (cerca de R$ 570 mil na cotação atual) cada, como bônus pela "Performance da Noite". A organização, como de costume, não divulgou os valores totais das bolsas, incluindo a vitória de Charles do Bronx sobre Max Holloway.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
No card preliminar, Rodolfo Bellato atropelou o americano Luke Fernandez, conquistando o nocaute ainda no primeiro round. Já na abertura do card principal, Gregory Robocop garantiu sua revanche nos pesos-médios (84 kg) ao apagar o compatriota Brunno "Hulk" Ferreira. Ambos os desempenhos foram premiados pela diretoria do Ultimate.
Além dos brasileiros, o venezuelano Alberto Montes também faturou o bônus ao finalizar Ricky Turcios no segundo assalto. O veterano Drew Dober completou a lista dos premiados após garantir um triunfo via nocaute diante de Michael Johnson.
Veja os resultados do UFC 326
- Charles Do Bronx venceu Max Holloway via decisão unânime
- Caio Borralho venceu Reinier de Ridder via decisão unânime
- Raul Rosas Jr. venceu Rob Font via decisão unânime
- Drew Dober venceu Michael Johnson via nocaute no segundo round
- Gregory Robocop venceu Brunno Hulk via nocaute no primeiro round
- Cody Garbrandt venceu Xiao Long via decisão unânime
- Donte Johnson venceu Cody Brundage via decisão dividida
- Alberto Montes venceu Ricky Turcios via finalização no segundo round
- Nyamjargal Tumendemberel venceu Cody Durden via decisão unânime
- Su Mudaerji venceu Jesus Aguilar via decisão unânime
- Diyar Nurgozhay venceu Rafael Bipolar via decisão unânime
- Rodolfo Bellato venceu Luke Fernandez via nocaute técnico no primeiro round
➡️ UFC anuncia card da Casa Branca com Poatan e Topuria; veja
+Aposte em Charles do Bronx no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias