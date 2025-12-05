Recorde de Alex Poatan pode ser superado por Merab no UFC

Campeão peso-galo do UFC, Merab Dvalishvili busca se tornar o primeiro lutador na história da organização a defender um título quatro vezes em um único ano calendário. O georgiano enfrenta o russo Petr Yan, neste sábado (6), pela luta principal do UFC 323. Ele já realizou três defesas bem-sucedidas em 2025, igualando a recorde de Alex Poatan.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O lutador de 34 anos conquistou o cinturão da categoria até 61,2 kg em setembro de 2024, quando venceu Sean O'Malley por decisão unânime. Desde então, Dvalishvili manteve um ritmo intenso de atividade como campeão na temporada de 2025.

Em janeiro deste ano, o georgiano fez sua primeira defesa de título ao superar Umar Nurmagomedov por decisão dos juízes. Cinco meses depois, em junho, enfrentou novamente O'Malley, mas, dessa vez, finalizou o norte-americano. A terceira defesa aconteceu em outubro no UFC 320, quando derrotou Cory Sandhagen.

continua após a publicidade

Com 13 vitórias consecutivas no octógono, Dvalishvili se estabeleceu como um dos lutadores mais dominantes da atualidade no UFC. O campeão lidera diversas estatísticas importantes da categoria peso-galo e agora tem a chance de ampliar seu legado no esporte.

Em busca da quarta defesa em um ano, Dvalishvili cria um novo "grupo" na organização. Caso vença, o georgiano passa a superar Alex Poatan, que foi derrotado em sua quarta defesa de cinturão.

continua após a publicidade

Além do brasileiro, vale destacar que Merab deixa para trás outras sete lendas do UFC. O seleto grupo, que registra três defesas em um ano, conta com grandes nomes como Frank Shamrock (1998), Tito Ortiz (2001), Matt Hughes (2002), Chuck Liddell (2006), Demetrious Johnson (2013) e Kamaru Usman (2021).

➡️ De ajudante de construção a campeão do UFC: conheça a história de Merab Dvalishvili

Cinturão em jogo: Dvalishvili x Yan 2

O confronto entre Dvalishvili e Yan marca o segundo encontro entre os lutadores. O primeiro duelo ocorreu em março de 2023, quando o georgiano venceu por decisão unânime após cinco rounds.

Como já mencionado, Dvalishvili construiu uma sequência de 13 vitórias consecutivas na categoria, o que se tornou um recorde na divisão dos galos. Em 2025, o campeão defendeu seu título três vezes ao superar Umar Nurmagomedov em janeiro, Sean O'Malley em junho e Cory Sandhagen em outubro.

Do outro lado, Yan busca reconquistar o cinturão que já foi seu. O russo acumulou três vitórias importantes recentemente sobre Song Yadong, Deiveson Figueiredo e Marcus McGhee, este último derrotado em julho.