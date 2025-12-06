AO VIVO: Acompanhe os resultados do card completo do UFC 323
Evento será realizado no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
O Ultimate volta, neste sábado, dia 6 de dezembro, para o último evento numerado da temporada de 2025. Além de cinco brasileiros no card preliminar, o UFC 323 contará com as defesa de cinturão de Alexandre Pantoja e Merab Dvalishvili. ATUALIZAÇÃO: Mansur Abdul-Malik (EUA) vence Antonio Trocoli (BRA) no primeiro round por finalização! Próxima luta: Iwo Baraniewski (POL) x Ibo Aslan (TUR)
Acompanhe os resultados do UFC 323
*EM ATUALIZAÇÃO
2. Mansur Abdul-Malik (EUA) vence Antonio Trocoli (BRA) por finalização (guilhotina) no primeiro round
1. Mairon Santos (BRA) venceu Muhammad Naimov (TAD) por nocaute no terceiro round!
FICHA TÉCNICA
UFC 323
📆 Data: 6 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Petr Yan
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Joshua Van
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Tatsuro Taira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Henry Cejudo x Payton Talbott
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Bogdan Guskov
Card Preliminar - 20 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Manuel Torres
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Chris Duncan
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Maycee Barber x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Fares Ziam
Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brunno Ferreira
Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Jalin Turner
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Ibo Aslan
Peso médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik x Antonio Trocoli
Peso pena (até 66,1 Kg): Muhammad Naimov x Mairon Santos
