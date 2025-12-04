O promissor Joshua Van terá diante de si o maior desafio da carreira neste sábado (6), quando enfrentará o campeão Alexandre Pantoja em busca do cinturão do UFC. Aos 24 anos, o jovem vem encantando a divisão e chega para a disputa com uma promessa ousada: tornar-se o primeiro campeão da história de Myanmar. Do passado marcado por problemas políticos à grande promessa do peso-mosca, vocês sabem como tudo começou?

De um país a outro

Nascido em Myanmar, um país constantemente abalado por conflitos políticos, Joshua Van cresceu em meio à instabilidade e incertezas. Aos dez anos, sua família tomou uma decisão difícil: abandonar tudo em busca de segurança, oportunidades e um futuro possível. A primeira parada foi na Malásia. Três anos depois, a jornada continuou até Houston, nos Estados Unidos, onde recomeçaram a vida.

A mudança não foi por acaso. Desde a independência, Myanmar é palco de disputas entre civis e o regime militar, crise que se agravou nos últimos anos até culminar em uma guerra civil. Para os pais de Van, sair do país era a única chance de oferecer aos filhos educação, estabilidade e liberdade, como o próprio lutador já destacou.

— O regime militar em Myanmar sempre foi ruim. E piorou. Naquela época, meus pais buscavam uma educação melhor e um emprego melhor. Eles estavam pensando em nós, os filhos — contou o peso-mosca.

Em Houston, Van teve o primeiro contato com as artes marciais. Aos 19 anos, motivado pelo desejo de competir, iniciou os treinos e rapidamente percebeu que o caminho para o esporte era sério. O UFC, cedo ou tarde, seria consequência.

O caminho até o UFC

Apesar da pouca idade, Van impressiona pela disciplina. Ele mantém um ritmo constante de treinos praticamente o ano inteiro e só aumenta a intensidade quando a luta se aproxima, evitando o padrão comum de longas pausas e preparações aceleradas.

O resultado desse foco apareceu rápido. Antes de chegar ao UFC, o birmanês brilhou no Fury FC com vitórias contundentes e nocautes explosivos que exibiam um jogo agressivo, completo e maduro para alguém tão jovem. Com atuações dominantes, chamou a atenção da organização de Dana White e foi contratado quando ainda tinha apenas dois anos de carreira profissional.

No Fury, o lutador se tornou campeão ao derrotar Cleveland McLaen por finalização no segundo round. Conhecido pelo forte striking, essa vitória mostrou a força e versatilidade de Van no MMA.

A rápida subida de Van

O lutador de 24 anos registra um total de nove lutas disputadas desde a estreia no UFC em junho de 2023. Após sua única derrota na organização, contra Charles Johnson, Joshua logo se recuperou e embalou uma sequência positiva de cinco vitórias consecutivas.

A oportunidade de ouro para Van surgiu quando ele substituiu Manel Kape, que se lesionou e não pôde enfrentar Brandon Royval. Apenas 21 dias após a vitória sobre o brasileiro Bruno Bulldog, o lutador aproveitou a chance para impressionar e garantir sua posição como próximo desafiante ao título.

No mesmo evento, o UFC 371, Alexandre Pantoja defendeu o título pela quarta vez e recebeu Van no octógono para oficializar a luta. A encarada acendeu o clima para o duelo – que foi agendado para seis meses depois.

Próximos passos

Joshua Van chega ao duelo contra Alexandre Pantoja como um dos talentos mais falados da nova geração. O contraste entre o campeão experiente e o desafiante jovem torna a luta ainda mais intrigante. Se vencer, Van não apenas conquista o cinturão, mas também escreve um capítulo inédito para Myanmar.

Neste sábado, no dia 6 de dezembro, a luta co-principal do UFC 323 pode representar um recomeço para Van. Além de ter o recorde de maior número de golpes conectados por minuto, o desafiante pode contar com a "vantagem" da juventude contra o brasileiro. O campeão, de 35 anos, terá um adversário 11 anos mais novo.

A luta entre o brasileiro e Van é uma das mais esperadas pelos fãs do UFC. Em junho deste ano, quando entrou no octógono mais famoso do mundo pela última vez, Pantoja confirmou que seu próximo adversário seria o norte-americano e que seria o "maior desafio" de sua carreira no MMA.