Com Pantoja, conheça os seis brasileiros do card no UFC 323
O evento acontecerá no dia 6 de dezembro, com início às 20h (de Brasília)
Seis lutadores brasileiros participarão do UFC 323 a partir desta sexta-feira (5), no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). A primeira disputa do evento numerado será entre Alexandre Pantoja e Joshua Van, seguida pela defesa de Merab Dvalishvili contra Petr Yan. O card preliminar inicial está agendado para às 20h (de Brasília), enquanto o principal começa às 00h.
O evento contará ainda participação de cinco lutadores brasileiros no preliminar: Karine Silva, Brunno Ferreira, Edson Barboza, Antonio Trocoli e Mairon Santos.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC 323
Alexandre Pantoja
Apelido: The Cannibal
Cartel: 30-5
Idade: 35 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: Campeão
Próximo adversário: Joshua Van (Estados Unidos/Myanmar)
Karine Silva
Apelido: Killer
Cartel no MMA: 19-5
Idade: 32 anos
Cidade: Dourados, MS
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: 9ª colocação
Próxima adversária: Maycee Barber (Estados Unidos)
Brunno Ferreira
Apelido: Hulk
Cartel no MMA: 14-2
Idade: 33 anos
Cidade: Curitiba, PR
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Marvin Vettori (Itália)
Edson Barboza
Apelido: -
Cartel no MMA: 24-13
Idade: 39 anos
Cidade: Nova Friburgo, RJ
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Jalin Turner (Estados Unidos)
Antonio Trócoli
Apelido: Malvado
Cartel no MMA: 12,5, 1 NC
Idade: 34 anos
Cidade: Salvador, BA
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Mansur Abdul-Malik (Estados Unidos)
Mairon Santos
Apelido: The Legend
Cartel no MMA: 17-1
Idade: 25 anos
Cidade: São João de Meriti, RJ
Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Muhammad Naimov (Tajiquistão)
Veja o card completo do UFC 323
FICHA TÉCNICA
UFC 323
📆 Data: 6 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Petr Yan
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Joshua Van
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Tatsuro Taira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Henry Cejudo x Payton Talbott
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Bogdan Guskov
Card Preliminar - 20 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Manuel Torres
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Chris Duncan
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Maycee Barber x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Fares Ziam
Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brunno Ferreira
Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Jalin Turner
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Ibo Aslan
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik x Antonio Trócoli
Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Mairon Santos
