O evento na Casa Branca perdeu duas lutas entre grandes campeões da história do UFC. Embora os combates não passassem de rumores, a expectativa era alta para os encontros de Alex Poatan e Ilia Topuria com Jon Jones e Islam Makhachev, respectivamente. Após o anúncio oficial, o atual campeão dos leves abriu o jogo sobre a desistência do russo, campeão dos meio-médios, que logo rebateu.

Não é de hoje que os fãs esperam um confronto entre Topuria e Makhachev. Com ambos no peso-leve, a disputa quase aconteceu quando Islam era campeão da categoria. Apesar disso, segundo o georgiano, o russo fugiu de uma possível luta e, em sequência, aproveitou para mudar de divisão, subindo para os meio-médios.

Dessa vez, com a oportunidade de uma luta em peso-casado no UFC Casa Branca, Ilia voltou a dizer que o rival desistiu de enfrentá-lo no octógono. O campeão acusou ainda Makhachev de inventar uma lesão, além de incluir o advogado do russo, Ali Abdelaziz, nas provocações. As ameaças se estenderam, inclusive, para Justin Gaethje que enfrentará o georgiano no evento histórico.

— Mais uma vez, Islam inventa uma desculpa. Desta vez, é uma lesão. Eu sempre soube que participaria do evento na Casa Branca. Mesmo quando o UFC me disse, em certo momento, que não contariam comigo para o evento, eu sabia que fazia parte da negociação. Quando finalmente me confirmaram que eu estaria no card da Casa Branca, mencionaram Islam e eu não hesitei um segundo em aceitar a luta — escreveu Topuria, que completou:

— Embora a luta ainda não tivesse sido oficialmente confirmada, o card da Casa Branca seria anunciado no dia seguinte. E quando acordei, descobri que Islam havia se machucado. E então Justin Gaethje apareceu. Mais uma vez, alguém que vai pagar pela fuga de Islam. Os dois empresários são uns babacas e também feios pra caramba. Justin, te vejo na Casa Branca. Eu não sou de humilhar as pessoas. Vai ser rápido. Quando você acordar, tudo já terá acabado.

Makhachev garante luta em nova provocação

A resposta de Islam Makhachev não demorou para chegar. Através das redes sociais, o campeão meio-médio inverteu as acusações sobre quem realmente desistiu de aceitar uma das lutas mais esperadas pelos fãs. Segundo o russo, o duelo pode acontecer até sem recompensa financeira.

— Nós dois sabemos quem amarelou aqui. Você pode encobrir sua covardia com tweets desagradáveis, mas não se preocupe, um dia você terá o que merece! E seu gerente gordo não precisa pedir bilhões para me enfrentar, faremos isso de graça — ameaçou Makhachev.

Card divulgado do UFC Casa Branca

O mistério chegou ao fim. Após meses de expectativa e especulações entre fãs e lutadores, Dana White finalmente anunciou, na madrugada deste domingo (8), o card completo do aguardado UFC Casa Branca. O evento histórico, marcado para o dia 14 de junho, contará com três representantes brasileiros no octógono e promete reunir grandes nomes do MMA.

Em destaque, a luta principal terá o retorno de Ilia Topuria ao octógono mais famoso do mundo. O georgiano busca fazer sua primeira defesa do peso-leve contra Justin Gaethje, que derrotou Paddy Pimblett pelo cinturão interino da divisão no início de 2026.

Campeão do UFC, Topuria com cinturões (Foto: Ian Maule/AFP)

