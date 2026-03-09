Após críticas, Do Bronx desafia McGregor e Diaz para lutas no mesmo dia

Charles Do Bronx, o novo campeão "BMF" (Atleta barra pesada), não demorou a responder aos críticos após a conquista do cinturão no UFC 326. Em uma proposta ousada e inédita, o brasileiro desafiou Conor McGregor e Nate Diaz para uma espécie de "Grand Prix", colocando-se para enfrentar ambos os veteranos em sequência. A ideia surgiu logo após sua vitória sobre Max Holloway, no último sábado (7), como uma resposta direta às duras críticas que recebeu dos dois lutadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Informado sobre os comentários negativos durante a coletiva de imprensa pós-luta, Charles Oliveira não hesitou em rebater, agitando o mundo do MMA com sua sugestão.

— A luta contra o Conor (McGregor), eu já falei que faria. Podia ser de 70 (kg), 83 (kg), não importa, porque daria muito dinheiro. Ou podemos fazer um GP (Grand Prix), coloca os dois no mesmo dia e vamos ver o que vai dar — provocou o campeão.

continua após a publicidade

🤑🥊Aposte em seu lutador preferido no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

As críticas de McGregor e Diaz

Tanto o irlandês quanto o americano criticaram a performance de Do Bronx e Holloway, classificando o duelo como entediante. Conor chegou a apagar as provocações que escreveu logo após a resposta de Do Bronx, mas prints foram repostados por diversas páginas. Já Nate Diaz foi mais incisivo, chamando os lutadores de "chatos e idiotas" e alegando que estavam disputando o "seu cinturão".

continua após a publicidade

➡️ UFC anuncia card da Casa Branca com Poatan e Topuria; veja

Tradução: "Chatos para c*"

Tradução: "Se eles quiserem, eu dou uma surra no Charlie"

Tradução: "Esses caras são todos uns idiotas brigando pelo meu cinto"

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial