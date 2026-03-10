Mesmo com vitória, Charles do Bronx não sobe em ranking do UFC

Como de costume, o UFC atualizou os ranking de todas as categorias após o evento do último sábado (7). A vitória dominante de Charles do Bronx sobre Max Holloway, dois grandes nomes do peso-leve, poderia ser uma boa oportunidade para o brasileiro colar na liderança da divisão – o que não aconteceu.

Do Bronx subiu para a terceira posição dos leves após derrotar Mateusz Gamrot, em outubro de 2025, no UFC Rio. Na época, o brasileiro havia ultrapassado no ranking justamente Holloway, que caiu para quarto. O novo sucesso, no entanto, não parece ter convencido a organização para nova mudança de cenário.

A decisão é justa? Quem está na frente?

Atualmente, apenas três lutadores estão à frente de Charles: Ilia Topuria, Justin Gaethje e Arman Tsarukyan. Não há como discutir o ranqueamento dos dois primeiros atletas, visto que ambos são os atuais campeões linear e interino, respectivamente.

Quem sobra na disputa, então, é Tsarukyan. O armênio vive uma fase de altos e baixos no UFC desde abril de 2024, quando venceu Do Bronx por decisão dividida. Logo após essa luta, o Ultimate ofereceu uma disputa pelo cinturão contra Islam Makhachev (atual campeão meio-médio), mas o lutador desistiu do combate dias antes alegando uma lesão.

A partir daí, esteve fora do octógono mais famoso do mundo por 19 meses. O retorno de Arman ficou marcado pela vitória sobre Dan Hooker por finalização em novembro de 2025. Enquanto isso, Charles voltou à ação em quatro oportunidades, somando três vitórias e uma derrota.

Top 10 do peso-leve

Posição Lutador Campeão Ilia Topuria 1º. Justin Gaethje (Campeão interino) 2º. Arman Tsarukyan 3º. Charles Oliveira 4º. Max Holloway 5º. Benoit Saint Denis 6º. Paddy Pimblett 7º. Dan Hooker 8º. Mateusz Gamrot 9º. Maurício Ruffy 10º. Rafael Fiziev

Do Bronx volta ao pound-for-pound

Nem tudo está perdido para os fãs brasileiros. Embora não tenha subido no ranking do peso-leve (até 70,3 kg), Charles do Bronx enfim faz seu retorno ao ranking peso por peso — sistema de ranqueamento que engloba todas as categorias do UFC – ao se tornar campeão BMF.

➡️ Cinturão BMF: entenda o título mais 'casca-grossa' do UFC e seus campeões

A vitória garantiu que o brasileiro não apenas entrasse na lista, como também desbancasse outros três ex-campeões da organização. Vale destacar que, com a nova atualização, o Brasil voltou a ter três representantes do ranking geral. Veja lista completa:

Posição Lutador 1º. Islam Makhachev (Campeão meio-médio) 2º. Ilia Topuria (Campeão leve) 3º. Khamzat Chimaev (Campeão médio) 4º. Alexander Volkanovski (Campeão pena) 5º. Alex Pereira (Campeão meio-pesado) 6º. Petr Yan (Campeão galo) 7º. Tom Aspinall (Campeão pesado) ⬆️1 8º. Merab Dvalishvili ⬇️1 9º. Alexandre Pantoja 10º. Joshua Van (Campeão mosca) ⬆️1 11º. Dricus Du Plessis ⬆️1 12º. Charles Oliveira 🆕 13º. Magomed Ankalaev 14º. Jack Della Maddalena 15º. Max Holloway ⬇️5

Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

