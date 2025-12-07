Meio-pesados entram 'em guerra' e terminam empatados no UFC 323
Jan Blachowicz e Bogdan Guskov protagonizaram intensa luta no card principal
Jan Blachowicz e Bogdan Guskov protagonizaram uma intensa luta na abertura do card principal do UFC 323. Apesar de ser incomum, neste sábado (6), os lutadores terminaram a disputa sem um campeão. Em decisão majoritária, o resultado ficou empatado.
O primeiro round esteve a favor do polonês na visão dos três juízes, assim como o último. No entanto, o empate aconteceu no segundo assalto com a clara vantagem de Guskov. Segundo Junichiro Kamijo e Ron McCarthy, o domínio do lutador do Uzbequistão foi tão grande que rendeu 10 a 8 no placar.
O equilíbrio durante a luta era notável, e os momentos de domínio se destacavam, às vezes, no mesmo round. Na conta do X (antigo Twitter) do UFC, por exemplo, é possível acompanhar duas sequências diferentes de cada lutador. Assista aos vídeos abaixo.
Brasileiros sofrem no card preliminar
A luta de estreia do UFC 323 contou com a vitória de Mairon Santos sobre o tajique Muhammad Naimov por nocaute no terceiro round. No duelo seguinte, o primeiro revés do Brasil. Antônio Trócoli foi finalizado pelo norte-americano Mansur Abdul-Malik ainda no assalto inicial.
O primeiro round voltou a ser um problema para os fãs brasileiros na luta entre Edson Barboza e Jalin Turner. Na luta dos leves, o norte-americano nocauteou o adversário. A última derrota ficou com Karine "Killer" Silva ao ser superado, em decisão unânime dos juízes, pela norte-americana Maycee Barber.
Antes disso, Brunno Ferreira foi o responsável por conquistar a segunda vitória do Brasil no UFC 323. O brasileiro venceu por decisão unânime o italiano Marvin Vettori. Vale destacar que Mairon e Hulk foram os únicos a não bater peso para o evento numerado.
