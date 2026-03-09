Apesar da derrota para o Flamengo nos pênaltis na decisão do Campeonato Carioca, o saldo do início de 2026 do Fluminense ainda pode ser considerado positivo. A equipe comandada por Luis Zubeldía tem um dos melhores aproveitamentos do futebol brasileiro na temporada. Mais do que os números, o time apresenta um futebol consistente e sinais de que pode brigar por conquistas importantes ao longo do ano. O desempenho na final contra o maior rival, porém, acende um alerta.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía explica escolha de cobradores de pênalti em Fluminense x Flamengo

Desde a chegada de Zubeldía, o Tricolor foi eliminado duas vezes em confrontos decisivos: diante do Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, e agora contra o Flamengo, na final do Carioca. Nos dois casos, alguns problemas ficaram evidentes. Faltou ao time maior poder de decisão nos momentos cruciais. Em determinados momentos, o grupo demonstrou pouca urgência em campo e sentiu a ausência de um goleador mais confiável.

Até aqui, Zubeldía consolidou uma base titular. Fábio no gol; Samuel Xavier e Renê nas laterais; Freytes e Jemmes formando a dupla de zaga. No meio, Martinelli ao lado de Acosta e Hércules ou Bernal. No ataque, Serna, Canobbio e John Kennedy. O time funciona e apresenta organização, mas ainda parece faltar algo a mais — aquele instinto de equipe que sabe decidir jogos grandes. Para isso, o técnico argentino passa a ter novas opções no elenco.

continua após a publicidade

Uma delas é Savarino. Com poucas semanas no clube, o meia já mostrou qualidades suficientes para ter seu nome pedido pela arquibancada no segundo tempo da final. Campeão e protagonista por Atlético-MG e Botafogo, o venezuelano reúne talento e experiência para aumentar o nível técnico do time e pode ganhar espaço entre os titulares nas próximas partidas.

Outros dois reforços que devem receber oportunidades são o zagueiro Julián Millán e o atacante Rodrigo Castillo. Contratados nos últimos dias da janela, chegam justamente para posições que vinham sendo alvo de críticas da torcida: a defesa e o centro do ataque. Millán, principalmente, surge como forte candidato à titularidade. Se o clube acredita no potencial de Freytes, talvez seja o momento de dar um respiro ao defensor argentino e evitar que a pressão externa prejudique um jogador que ainda pode ser um ativo importante.

continua após a publicidade

Castillo chega com expectativa mais moderada do que parte da torcida imaginava, mas também não decepciona. O atacante desembarca em curva de evolução na carreira e pode agregar ao elenco, que já demonstrou conseguir funcionar mesmo sem um centroavante extremamente goleador. Se conseguir contribuir com gols e oferecer uma alternativa real a John Kennedy, sua contratação já terá valor esportivo. O investimento é alto para esse papel isoladamente e o nível apresentado até hoje na trajetória, mas a necessidade tricolor também era significativa.

Perder um título para o maior rival nunca é algo fácil de digerir. Ainda assim, o Fluminense pode transformar a frustração em aprendizado. Se conseguir extrair as lições da final — sobretudo sobre capacidade de decisão e profundidade de elenco — o vice do Carioca pode se tornar um ponto de virada para o restante da temporada.

Torcedores do Fluminense na final do Carioca contra o Flamengo (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

🤑 Aposte em seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável