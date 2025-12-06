Exclusivo: Pantoja manda recado a Joshua Van antes de defesa no UFC 323
Alexandre Pantoja chega com confiança para sua quinta defesa consecutiva no UFC. Neste sábado (6), a luta co-principal do UFC 323 contará com um duelo entre o campeão dos moscas e o birmanês Joshua Van. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro aproveitou para mandar um recado ao desafiante.
— Não tem muito o que falar para ele agora, mas eu acredito que a minha motivação é lutar contra os melhores do mundo. Então, eu espero enfrentar o melhor Joshua Van possível, é o que eu quero. Eu quero lutar contra o melhor do mundo — declarou Pantoja.
Vale destacar que esse será o quarto combate de Van na temporada 2025 do UFC, mas que a sorte esteve do lado do jovem lutador. A oportunidade de ouro para Van surgiu quando ele substituiu Manel Kape, que se lesionou e não pôde enfrentar Royval. Apenas 21 dias após a vitória sobre o brasileiro Bruno Bulldog, aproveitou a chance para garantir sua posição como próximo desafiante ao título.
No mesmo evento, o UFC 371, Pantoja defendeu o título pela quarta vez e recebeu Van no octógono para oficializar a luta. A encarada acendeu o clima para o duelo – que foi agendado para seis meses depois.
Provocações de Pantoja a Van
Não é comum ver o brasileiro envolvido em alguma polêmica envolvendo provocações ou "trash talk" contra adversários. Durante o "Dia das Bruxas", no entanto, o campeão do UFC republicou o registro de um "boneco" vestido de Van.
Na postagem, feita originalmente pelo filho de Pantoja, o boneco aparecia com o rosto coberto por uma foto de Joshua enquanto estava jogado e "derrotado" no chão. Ao Lance!, Alexandre relembrou o momento e celebrou o apoio da família em sua preparação.
— Cara, minha família é incrível. Eu falo muito que a minha família é meu time, meu time é minha família, e esse é nosso nível de entendimento e de foco. Me alegra ver meu filho compartilhando dessa situação. Mas eu não gosto desse negócio de "trash-talking", porque ninguém me atinge. Eu sou um cara muito pé no chão, sou muito real — completou.
A diferença de experiência entre o campeão e o desafiante, somada ao impacto que Van vem causando no octógono, torna o confronto ainda mais interessante. Embora a oficialização pelo UFC tenha sido apenas em outubro, os lutadores se preparam para o duelo desde a encarada no UFC 317.
Na ocasião, Pantoja acabara de defender o cinturão dos moscas contra Kai Kara-France quando Van foi chamado ao octógono como possível próximo desafiante. Segundo o brasileiro, foi nesse momento que a "luta começou". A partir daí, o campeão abriu mão de alguns eventos, como o UFC Rio, para focar em sua preparação.
— Eu soube quem seria o meu próximo adversário, logo depois de enfrentar o Kai Karafens. Eu termino a luta, o Joshua van já sobe ali no octógono, então eu já sabia quem eu iria enfrentar. Eu acho que a luta começou a partir dali, você já começa a se preparar, você sabe quem é o seu adversário — destacou o brasileiro.
Próximo passo de Pantoja no UFC
Neste sábado, dia 6 de dezembro, Alexandre Pantoja enfrentará o promissor e perigoso Joshua Van. Além de ter o recorde de maior número de golpes conectados por minuto, o desafiante pode contar com a "vantagem" da juventude contra o brasileiro. O campeão, de 35 anos, terá um adversário 11 anos mais novo.
A luta entre o brasileiro e Van é uma das mais esperadas pelos fãs do UFC. Em junho deste ano, quando entrou no octógono mais famoso do mundo pela última vez, Pantoja confirmou que seu próximo adversário seria o "maior desafio" de sua carreira no MMA.
