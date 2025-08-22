Tironi no Lance!: Altitude de Quito, camisa do River… os perigos para São Paulo e Palmeiras na Libertadores
Tricolor e Alviverde já sabem quais serão seus adversários
Estão definidos os adversários dos paulistas nas quartas de final de Libertadores. O São Paulo vai enfrentar a LDU do Equador e o Palmeiras encara o River Plate da Argentina.
Faço minha análise sobre o que foi a fase de oitavas e o que vem por aí nas quartas para os paulistas classificados.
São Paulo com terá dificuldades
O Tricolor certamente terá um confronto difícil. A LDU terminou a primeira fase na liderança do seu grupo, que tinha nada menos do que o Flamengo. Além disso, tem o fator altitude jogando em Quito.
Nesta quinta-feira, o time equatoriano eliminou o Botafogo, atual campeão, em jogo que foi superior o tempo todo nos seus domínios. A LDU é um time forte fisicamente, sem ter grandes talentos individuais.
Em casa, se torna bastante perigoso.
O São Paulo avançou eliminando nos pênaltis o Atlético de Medellin. Seu rival das quartas é parecido do ponto de vista físico. O Tricolor fará o jogo decisivo em casa e o maior perigo que irá enfrentar será no jogo de ida. O time de Crespo terá de jogar muito mais do que jogou contra os colombianos para não voltar para casa com um placar irreversível. Um obstáculo extra para o time de Crespo: como encaixar a marcação individual que ele gosta atuando na altitude?
Palmeiras enfrenta a tradição
O Palmeiras decidiu sua classificação em Lima quando massacrou o Universitario fora de casa. Nesta quinta-feira no Allianz fez um jogo apenas burocrático e ficou no 0 a 0. Difícil avaliar o nível de comprometimento do time nesta partida, tendo em vista que a vaga já estava garantida. Mas o que se viu não foi bom. O time chegou a ser pressionado pelo fraco Universitario e pouco incomodou o adversário.
Uma boa notícia para o palmeirense é que este River Plate está muito longe de seu melhor momento, Desde que voltou, Marcelo Gallardo não conseguiu fazer o time jogar embora tenha gasto muito em reforços para os padrões argentinos. Os argentinos avançaram com extrema dificuldade para as quartas, vencendo o Libertad em casa apenas nos pênaltis.
O Palmeiras decidirá em casa e o que de mais perigoso enfrentará é a camisa do time argentino, porque a equipe se mostra limitada.
