Jornal repercute falas de Abel Ferreira sobre estádio de rival: 'Tremendos elogios'

A vitória do Palmeiras sobre o River Plate nas quartas de final da Libertadores de 2025 não rendeu apenas a classificação alviverde. O confronto também marcou um momento especial para Abel Ferreira, que fez questão de exaltar o Estádio Monumental de Núñez, casa do rival argentino. As declarações do treinador português repercutiram na imprensa local, com destaque para o jornal "Olé", que classificou as falas como "tremendos elogios" ao palco histórico do futebol sul-americano.

Abel Ferreira elogia estádio do River Plate em documentário

Em entrevista exibida no documentário "Acesso Total Palmeiras", produzido pelo canal "Sport TV" como um balanço da temporada, Abel analisou o confronto diante do River e destacou a experiência de finalmente atuar no Monumental.

— Não poderia ir embora da América do Sul sem jogar aqui. Acho que é uma oportunidade e um desafio únicos poder jogar em um estádio tão incrível. É espetacular atuar nesse estádio — afirmou o técnico do Palmeiras.

Apesar de já ter enfrentado o River Plate na Libertadores de 2020, Abel Ferreira explicou que aquela semifinal não foi disputada no Monumental. Na ocasião, por conta das obras de ampliação do estádio e do contexto da pandemia, o clube argentino mandou seus jogos no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda. Por isso, o duelo de 2025 marcou a primeira vez do de Abel atuando no tradicional estádio.

