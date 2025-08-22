O Palmeiras repetiu o roteiro habitual das últimas temporadas de Libertadores e venceu mais uma eliminatória sob o comando de Abel Ferreira. Ao todo, são 13 classificações em 16 disputas, além de dois títulos.

Se o jogo de ida foi uma aula alviverde, liderada pela nova dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque, a volta teve contornos sonolentos. Com a missão de apenas administrar o resultado, a comissão técnica rodou o elenco, mas voltou a esbarrar nas dificuldades para substituir Richard Ríos, negociado com o Benfica após o Mundial.

O escolhido da noite foi o jovem Allan, que já havia exercido a função em algumas partidas do Paulistão. Considerado um dos coringas do grupo, ele foi elogiado por Abel Ferreira como um dos melhores em campo. Contudo, assim como os demais testados na função de camisa 8, deixou a desejar na entrega de dinamismo e na conexão entre os setores, papel em que o colombiano era referência.

A opção por não escalar Lucas Evangelista, único segundo volante de origem, entre os titulares teve uma razão clara: sempre que possível, Abel buscará controlar a minutagem de seus atletas para manter o Palmeiras em boas condições físicas na reta decisiva da temporada. A partida de quinta, inclusive, pode ter sido uma das últimas chances no ano para o treinador rodar algumas peças.

O sinal, por sua vez, é claro: o Palmeiras precisa contratar um camisa 8 antes do término da janela de transferências, que se encerra no próximo dia 2 de setembro. A diretoria agora tem pouco menos de duas semanas para mapear o mercado e finalizar as negociações.

Em casos anteriores, como nas contratações de Carlos Miguel e Jefté, as tratativas foram rápidas e assertivas, algo que ainda não se repetiu na busca pelo novo meia.

Richard Ríos deixou o Palmeiras nesta janela de transferências (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Apesar da carência identificada, o Palmeiras retorna às quartas de final da Libertadores e terá o River Plate, da Argentina, como adversário. A campanha perfeita na fase de grupos garante ao clube a vantagem de decidir os mata-matas no Allianz Parque, e agora faltam apenas cinco partidas rumo, novamente, à glória eterna.

O futebol, mais uma vez, deixou a desejar. Mas, como na maior parte das vezes, o objetivo foi alcançado. Mesmo sem o brilho de outros anos, o Palmeiras segue sua rota e aposta no poder de competição na busca pelo tetra.