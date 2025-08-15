Só um time brasileiro já está garantido nas quartas de final da Libertadores, justamente aquele que até então enfrentava uma crise grande, que colocou torcedores em lados opostos e dúvidas até sobre o futuro de um treinador histórico. Trata-se do Palmeiras.

O Palmeiras estraçalhou o Universitario do Peru em Lima por 4 a 0 na melhor atuação do time em 2025 contando tudo o que jogou até aqui. Pode se dar ao luxo de poupar alguns titulares na volta da semana que vem dentro de casa e escalar um time forte para o confronto do fim de semana contra o Botafogo pelo Brasileiro.

Um bom resultado no Nilton Santos tem força para sepultar ou esfriar sensivelmente a crise que ronda o clube desde a derrota para o Corinthians na Copa do Brasil.

Palmeiras mostrou enorme superioridade sobre o Universitario

Claro que na vitória palmeirense na Libertadores existem ponderações. O Universitario é um dos times mais fracos entre todos os envolvidos nesta fase da Libertadores e a classificação verde era uma formalidade. Mas nem o mais otimista imaginaria tamanha facilidade, que começou a virar realidade quando o time peruano teve um pênalti contra logo no começo do jogo. A partir daí, o que se viu foi uma gigantesca superioridade técnica, tática e física dos comandados por Abel Ferreira.

Palmeiras enfrentou time fraco, mas cumpriu com o que se esperava (Foto: Ernersto Benavides / AFP)

A vitória foi construída também graças a uma mudança importante feita por Abel e que já era pedida por muita gente: a escalação de Vitor Roque e Flaco Lopez juntos. Os dois, que já vinham se entendendo bem nos poucos minutos que jogaram simultaneamente, desta vez foram responsáveis por três dos quatro gols. Parece que Abel enfim encontrou um jeito de potencializar o jogo do centroavante que veio do Barcelona por uma fábula.

O abraço do treinador em Vitor Roque no final da partida sinaliza que a crise pode ter ficado para trás.

