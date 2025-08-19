Nos pênaltis e com recorde de torcida, o São Paulo garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira (19), em um Morumbis que pulsava, o Tricolor eliminou o Atlético Nacional após empatar por 1 a 1 no tempo regular.

Com emoção até o fim, Cédric quem encerrou as cobranças e colocou o time na próxima etapa.

Como foi o jogo

A torcida foi o 12º jogador. O duelo no Morumbis registrou a presença de 57.559 torcedores. Recorde de público na temporada.

A festa começou do lado de fora do Morumbis e se estendeu para dentro do estádio. Em meio à mística e a um clima especial, o palco fervia.

O time respondeu à pressão logo nos primeiros minutos. Desde o apito inicial, partiu para cima, e André Silva abriu o placar com apenas dois minutos. O lance nasceu de um escanteio cobrado por Cédric, Alan Franco desviou e o artilheiro empurrou para o fundo da rede.

Nas arquibancadas, os são-paulinos explodiram em festa. “Uh, vai morrer” ecoava como provocação ao Atlético Nacional.

André Silva abriu o placar para o São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A torcida, que conduzia, não silenciou em nenhum momento. Dentro de campo, o Tricolor Paulista manteve a pressão, enquanto o Atlético Nacional não se entregava. A equipe colombiana até buscava espaços pelo meio, mas pouco conseguia levar perigo à defesa de Rafael.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Rodriguinho criou uma boa oportunidade ao arriscar de direita, mas o chute acabou bloqueado na sequência. A partir desse lance, o clima ganhou tensão. Nas arquibancadas, a torcida passou a protestar contra a arbitragem, com xingamentos e reclamações pelas decisões do juiz, como a não marcação de faltas e a ausência de cartão após a trombada de Tresillo em Rodriguinho.

Aos 44 minutos da primeira etapa, Morelos protagonizou a chegada mais perigosa do Atlético Nacional no primeiro tempo, finalizando para fora. O São Paulo foi para o intervalo com a classificação encaminhada e sob aplausos da torcida, contraste com o primeiro semestre, quando em diversos momentos o Morumbis se despedia com vaias.

Na volta do segundo tempo, os dois times perceberam que era "tudo ou nada". Embalado pelos cantos, o São Paulo arriscou uma jogada de perigo com Enzo Díaz. Mesmo com a força na finalização, a bola parou nas mãos do goleiro Ospina.

Neste período de tempo, o nome de Lucas começou a ressoar em diversos setores do Morumbis, como se fosse um pedido para Hernán Crespo colocar o jogador em campo. Ao pouco, tomou conta de todo o estádio. O treinador ouviu e atendeu. Lucas Moura em campo, no lugar de Rodriguinho.

Na sequência, Morelos mais uma vez assusta. Desta vez, defesa de Rafael, que ao salvar a equipe foi bastante aplaudido.

Perto dos 20 minutos do segundo tempo, o clima esquentou. Morelos caiu na área após um toque de Enzo Díaz, o lance foi revisado pelo VAR e a penalidade confirmada. Assim que o árbitro apontou para a marca da cal, a torcida passou a gritar o nome de Rafael. Desta vez, porém, não adiantou. O ex-santista assumiu a cobrança e deixou tudo igual.

A situação ficou ainda mais tensa quando Cardona se envolveu em uma confusão com Ferraresi e recebeu o segundo cartão amarelo. Um dos principais jogadores do Atlético Nacional, saiu de campo sob vaias. Vale lembrar que, no duelo de ida, os dois já haviam se desentendido após os pênaltis desperdiçados na Colômbia.

Ex-Santos quem empatou o placar (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O São Paulo tentou responder. Ferreirinha criou uma baita oportunidade, mas a bola tirou lasca de tinta da trave.

Sem conseguir reverter, o tempo normal terminou empatado por 1 a 1. Agora, tudo será resolvido nas penalidades.

Senhoras e senhores... A decisão fica nas penalidades

A torcida explodia. Clima tenso. Uribe, do Nacional, abriu a cobrança. Rafael defendeu. Lucas Moura foi o primeiro do São Paulo, em um estádio que gritava seu nome. Acertou.

Vez de Campuzano. Desta vez entrou. Marcos Antônio foi o próximo da fila, mas a bola bateu na trave. Morelos, algoz da partida, convertou com perfeição.

Com os ânimos afetados, a torcida tricolor começou a gritar o nome de Luciano. Agora, era a vez dele. Tranquilo, deixou tudo igual e bateu sem problemas. Tesillo foi o próximo acertou.

Enzo Díaz deu sequência a fila do São Paulo. Para se redimir do pênalti cometido no tempo regular, também deixou a bola nas redes. Até então, tudo igual. Hinestroza assumia a responsabilidade. A bola foi fora, o que deu mais uma chama de esperança para a torcida e para a equipe brasileira.

Cédric foi o último. O nome que deu a classificação tricolor, bateu o último das cobranças. A torcida explodia, torcedores se abraçavam e o São Paulo garante sua vaga nas quartas de final da Libertadores.

O que vem por ai?

O xx conhece o adversário das quartas de final nesta quinta-feira, no confronto entre Botafogo e LDU. No mais, o São Paulo volta a campo no domingo, dia 24, contra o Atlético. Jogo vale pelo Brasileirão. Enquanto isso, o Atlético Nacional joga enfrenta o América de Cali, também no domingo.

SÃO PAULO 1 X 1 ATLÉTICO NACIONAL

COPA LIBERTADORES - VOLTA - OITAVAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 19 de agosto - 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: André Silva (1-0), Morelos (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Cédric Soares, Alan Franco, Ferraresi (SPFC), Cardona, Zapata, Campuzano (Atlético)

🔴 Cartão vermelho: Cardona

🟨 Árbitro: Maximiliano Nicolas Ramirez

🚩 Assistentes: Cristián Navarro e Pablo Gonzalez

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Crespo)

Rafael; Ferraresi, Alan Franco (Henrique Carmo) e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e André Silva (Ferreira).

ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Gandolfi)

Ospina; Andrés Román, Arias, Tesillo, Camilo Cándido; Campuzano, Zapata (Uribe), Cardona, Hinestroza; Morelos e Marlos Moreno (Mauzá).



