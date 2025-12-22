Botafogo se livra de possível confronto com algoz na Libertadores
Última rodada do Campeonato Equatoriano afunila caminho do Glorioso na fase preliminar
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona de Guayaquil se colocou no caminho do Botafogo na fase preliminar da Libertadores. A equipe equatoriana terminou o Campeonato Equatoriano na terceira colocação após perder por 1 a 0 para o Independiente del Valle no último domingo (21) e pode cruzar com o Glorioso na terceira fase preliminar Libertadores.
Libertadores 2026: confira os potes do sorteio da fase de grupos
Futebol Nacional
Libertadores e Sul-Americana: como ficaram as vagas continentais após fim da Copa do Brasil
Futebol Nacional
Davide foi o terceiro técnico mais longevo da Saf do Botafogo; veja lista
Botafogo
➡️ Libertadores 2026: confira os potes do sorteio da fase de grupos
Com a posição final no torneio nacional, o Barcelona disputará a segunda fase da competição continental contra o Argentinos Juniors. Quem avançar desse confronto enfrentará o Botafogo ou o vencedor do duelo entre The Strongest e Nacional Potosí, que definirá o representante da Bolívia na segunda fase.
O The Strongest aparece como adversário mais provável do Alvinegro. O Nacional Potosí só chegará ao confronto com o clube brasileiro se reverter a desvantagem diante do Bolívar na Copa Paceña, após ter perdido por 2 a 0 em casa no jogo de ida.
Algoz fora do caminho do Botafogo
Por outro lado, a LDU, treinada por Tiago Nunes, saiu do possível caminho do Botafogo. O clube equatoriano terminou o campeonato nacional como vice-campeão ao vencer a Universidad Católica por 2 a 0 e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Neste ano, a Liga eliminou o Glorioso nas oitavas de final da competição.
Por conta da posição no ranking da Conmebol, o Botafogo terá o direito de decidir em casa tanto a segunda quanto a terceira fase da Libertadores, caso avance, independentemente do adversário.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
- Matéria
- Mais Notícias