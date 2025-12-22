menu hamburguer
Botafogo se livra de possível confronto com algoz na Libertadores

Última rodada do Campeonato Equatoriano afunila caminho do Glorioso na fase preliminar

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
11:22
Botafogo venceu a LDU no Nilton Santos por 1 a 0 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraBotafogo venceu a LDU no Nilton Santos por 1 a 0 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Barcelona de Guayaquil se colocou no caminho do Botafogo na fase preliminar da Libertadores. A equipe equatoriana terminou o Campeonato Equatoriano na terceira colocação após perder por 1 a 0 para o Independiente del Valle no último domingo (21) e pode cruzar com o Glorioso na terceira fase preliminar Libertadores.

Com a posição final no torneio nacional, o Barcelona disputará a segunda fase da competição continental contra o Argentinos Juniors. Quem avançar desse confronto enfrentará o Botafogo ou o vencedor do duelo entre The Strongest e Nacional Potosí, que definirá o representante da Bolívia na segunda fase.

O The Strongest aparece como adversário mais provável do Alvinegro. O Nacional Potosí só chegará ao confronto com o clube brasileiro se reverter a desvantagem diante do Bolívar na Copa Paceña, após ter perdido por 2 a 0 em casa no jogo de ida.

Algoz fora do caminho do Botafogo

Por outro lado, a LDU, treinada por Tiago Nunes, saiu do possível caminho do Botafogo. O clube equatoriano terminou o campeonato nacional como vice-campeão ao vencer a Universidad Católica por 2 a 0 e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Neste ano, a Liga eliminou o Glorioso nas oitavas de final da competição.

Por conta da posição no ranking da Conmebol, o Botafogo terá o direito de decidir em casa tanto a segunda quanto a terceira fase da Libertadores, caso avance, independentemente do adversário.

Marlon Freitas em ação pelo Botafogo contra a LDU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Marlon Freitas em ação pelo Botafogo contra a LDU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

