O torcedor do Corinthians terminou o ano com dois títulos: um conquistado contra o maior rival e outro de caráter nacional, que garantiu não apenas um valor expressivo aos cofres do clube, mas também uma vaga direta na Libertadores de 2025. No entanto, ao olhar apenas para os resultados finais, muitos não imaginam os obstáculos enfrentados pelo clube ao longo da temporada.

Antes da conquista da Copa do Brasil, por exemplo, o Corinthians foi eliminado da Libertadores e não passou da primeira fase da Copa Sul-Americana. Resultados que colocaram o trabalho de Ramón Díaz, então treinador da equipe, em xeque, embora não tenham provocado sua saída imediata.

Ramón ganhou sobrevida no cargo ao conquistar o Campeonato Paulista, eliminando o Santos nas semifinais e o Palmeiras na decisão. Entretanto, os maus resultados no início do Brasileirão, com derrotas para Fluminense e Palmeiras, e na Sul-Americana, após o revés diante do Huracán, foram determinantes para sua demissão. O treinador deixou o clube com o Timão na 13º colocação da tabela da competição nacional.

Sob o comando de Dorival Júnior, apesar de não ter sido unanimidade ao longo do ano, o treinador conseguiu encerrar a temporada com um título e números que trouxeram tranquilidade para o início do trabalho em 2026.

Pré-Libertadores — 12/03

O Corinthians eliminou a Universidad Central, da Venezuela, na Fase Preliminar dois da Libertadores, mas enfrentou duelos complicados. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. A partida de volta também foi equilibrada, e o clube alvinegro só garantiu a classificação ao vencer por 3 a 2 na Neo Química Arena, com um gol decisivo de Yuri Alberto no fim.

Na fase seguinte da Pré-Libertadores, o Corinthians enfrentou o Barcelona de Guayaquil. No jogo de volta, venceu por 2 a 0, com gols de Félix Torres e Carrillo, também na Neo Química Arena. Mesmo com o triunfo em casa, o Timão não conseguiu reverter a desvantagem de três gols sofrida no primeiro confronto e acabou eliminado da competição.

Sob o comando de Ramón Díaz, o Corinthians foi eliminado na Pré-Libertadores (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números do Corinthians na Pré-Libertadores

4 jogos 2V - 1E - 1D 6 gols 6 gols sofridos Artilheiro: Yuri Alberto (2) Garçom: Memphis Depay (2)

Campeonato Paulista — 27/03

O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista e encerrou um jejum de títulos no torneio estadual. O clube não levantava a taça desde 2019, quando venceu o São Paulo na decisão. Nesse período, a Fiel amargou dois vice-campeonatos, no Paulistão de 2020, diante do Palmeiras, e na Copa do Brasil de 2022, contra o Flamengo.

Na primeira fase, a equipe liderou o Grupo A ao somar 27 pontos, com oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Na etapa seguinte, eliminou o Mirassol ao vencer por 2 a 1 e, depois, passou pelo Santos pelo mesmo placar. A final, então, reservou um capítulo especial.

Na decisão contra o Palmeiras, o Corinthians venceu o jogo de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Na partida de volta, na Neo Química Arena, segurou o empate em 0 a 0, com destaque para o pênalti defendido por Hugo Souza.

Corinthians foi campeão paulista diante do Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca e Alan Morici/Agência Corinthians)

Com o título, o Corinthians venceu sua quinta final diante do Palmeiras. Em 13 decisões entre os clubes, o Verdão levou a melhor em oito, considerando confrontos pelo Brasileirão, Paulistão e Torneio Rio-São Paulo. A conquista também representou uma revanche pela derrota na final do Estadual de 2020, quando o rival venceu nos pênaltis.

De quebra, o Corinthians ampliou a vantagem sobre o Palmeiras no número total de títulos estaduais, com 31 conquistas contra 26 do rival. Além disso, impediu o tetracampeonato consecutivo do Verdão, feito inédito na era profissional da competição.

Números do Corinthians no Paulistão

16 jogos 11V - 4E - 1D 25 gols 14 gols sofridos Artilheiro: Yuri Alberto (5) Garçom: Memphis Depay (5)

Sul-Americana — 27/05

Eliminado da Libertadores, o Corinthians entrou na Copa Sul-Americana sonhando com o título. No grupo, Huracán, da Argentina, América de Cáli, da Colômbia, e Racing, do Uruguai, disputavam duas vagas, uma direta para a próxima fase e outra para a repescagem.

O Timão terminou a fase de grupos com o mesmo número de pontos do América de Cáli, mas acabou eliminado da competição e não conseguiu sequer disputar a repescagem. A queda veio com requintes de crueldade, após a derrota por 1 a 0 para a equipe reserva do Huracán.

Brasileirão — 07/12

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians disputou 38 jogos e encerrou a competição na 13ª colocação, com 47 pontos conquistados. A campanha foi marcada por 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, com 42 gols marcados e 47 sofridos. Yuri Alberto foi o artilheiro do Timão no torneio, com 10 gols, enquanto Memphis Depay liderou o quesito assistências, com três passes decisivos.

Números do Corinthians no Campeonato Brasileiro

38 jogos 12V - 11E - 15D 42 gols 47 gols sofridos Artilheiro: Yuri Alberto (10) Garçom: Memphis Depay (3)

Copa do Brasil — 21/12

O Corinthians conquistou um título histórico na Copa do Brasil. Durante a festa de comemoração da taça, os jogadores repetiram, em mais de uma entrevista, que a equipe foi tratada como "patinho feio" e que nunca figurou entre os favoritos ao longo da competição.

A explicação passa pelos adversários enfrentados no caminho. O Timão eliminou o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira e acostumado a decisões, além do Cruzeiro, clube que realizou fortes investimentos na temporada, incluindo a contratação de Gabigol.

Na prática, porém, o Corinthians superou todos os obstáculos e avançou também diante de Novorizontino, Athletico-PR e Vasco, adversário da final.

Dorival Jr. conquistou a Libertadores (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)

Na decisão contra o time carioca, após empate sem gols na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história. A taça representou ainda o segundo troféu do clube na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista sobre o maior rival.

Além da glória esportiva, o título garantiu ao Corinthians uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, considerando as cotas acumuladas ao longo das fases da competição.

Números do Corinthians na Copa do Brasil

10 jogos 8V - 1E - 1D 12 gols 3 gols sofridos Artilheiro: Memphis Depay (3) Garçom: Matheuzinho (3)

Destaques da temporada

Ao longo da temporada, o Corinthians teve em Yuri Alberto e Memphis Depay suas principais referências ofensivas. A dupla liderou as participações em gols, com 22 cada, refletindo o peso de ambos nas campanhas do clube.

O camisa 9 terminou o ano como artilheiro da equipe, com 19 gols, além de figurar entre os jogadores que mais atuaram. Já o 10, por sua vez, aliou poder de decisão e criação, encerrando a temporada com 12 gols e 10 assistências, liderando o ranking de passes decisivos do elenco.

Memphis, camisa 10 do Corinthians (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

Entre os jovens, Breno Bidon ganhou espaço e encerrou o ano em alta. O meio-campista esteve entre os atletas com mais partidas disputadas na temporada e foi destaque na final da Copa do Brasil, com atuação segura e participativa nos momentos decisivos.

O goleiro Hugo Souza foi o jogador com mais minutos em campo, enquanto Matheuzinho se destacou pela regularidade ao longo do calendário, aparecendo entre os líderes em jogos, assistências e tempo de utilização.

Top-5 gols:

19 - Yuri Alberto

12 - Memphis Depay

6 - Talles Magno

5 - Gui Negão

5 - Ángel Romero

Top-5 assistências:

10 - Memphis Depay

6 - Rodrigo Garro

6 - Matheuzinho

4 - Matheus Bidu

3 - Vitinho

Breno Bidon e seus familiares após o título da Copa do Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Top-5 participações em gols:

22 - Memphis Depay

22 - Yuri Alberto

9 - Talles Magno

9 - Matheus Bidu

9 - Matheuzinho

Top-5 jogos:

58 - Yuri Alberto

58 - Matheuzinho

56 - Hugo Souza

56 - Breno Bidon

53 - Ángel Romero

Top-5 minutos:

5040 - Hugo Souza

4900 - Matheuzinho

4184 - Yuri Alberto

3848 - Breno Bidon

3787 - Matheus Bidu

Festa da Fiel Torcida

O Corinthians apresentou a taça de campeão da Copa do Brasil ao torcedor no dia seguinte à conquista, na Neo Química Arena, em evento com portões abertos. A celebração contou com a presença de jogadores, do presidente Osmar Stabile e do executivo de futebol Fabinho Soldado.

Entre cânticos de apoio, provocações aos rivais e homenagens aos atletas que participaram da campanha, a torcida destacou o resgate do orgulho de ser corinthiano, ponto ressaltado pelo presidente da Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do clube.

— Resgatamos nossa dignidade. Nós já estávamos andando de cabeça e vida, agora vamos andar 10 vezes mais. Botamos o nosso respeito no cenário nacional e no ano que vem vamos conquistar uma Libertadores, se Deus quiser — disse Alexandre Domênico Pereira.