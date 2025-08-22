Morumbis vira dúvida em eventual semifinal do São Paulo na Libertadores

O São Paulo descobriu o adversário para as quartas de final da Copa Libertadores. O time enfrentará a LDU, de Quito, entre os dias 17 e 24 de setembro. A volta será no Morumbis. No mais, o estádio está sendo alvo de discussão por conta de uma eventual semifinal.

continua após a publicidade

A Conmebol tem o calendário da competição definido. Existem alguns cenários. A única possibilidade do São Paulo decidir uma semi fora de casa seria contra o Palmeiras. Em outras situações, a decisão com certeza seria no Morumbis. A data, por sua vez, complica.

A semifinal seria entre os dias 28 ou 29 de outubro. No dia 31, o Morumbis tem um show marcado do Imagine Dragons, mediado pela Live Nation. Com questões como montagem de palco ou preparação do espaço, uma preocupação quanto a possibilidade de disputar a semi fora do estádio, mesmo como mandante, surge.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Internamente, existem conversas que seria possível viabilizar um acordo com a produtora para ter o estádio. Neste ano, por exemplo, a estreia do Brasileiro aconteceu perto do show do Stray Kids, uma banda de K-pop, o palco estava montado no lado do gramado. Estádios como Allianz Parque, que costumam receber estes confrontos, já fizeram jogos assim com um público reduzido.

Existe um mundo que o São Paulo também negocie uma mudança de data com a Globo, que detém os direitos. No começo do ano, justamente neste jogo de estreia contra o Sport no Brasileiro, a data sofreu alteração pelo show visando ter tempo hábil de jogar a estreia do Brasileirão em casa e conseguir entregar o estádio para a montagem do palco.

continua após a publicidade

➡️Em alta no São Paulo, André Silva vive expectativa por Seleção Brasileira: Sonho

Morumbis vira dúvida para eventual semifinal (Foto: Izabella Giannola / Lance)

Vale destacar que o São Paulo tem um acordo com o Santos para utilizar a Vila Belmiro, mas o estádio não tem capacidade para receber uma semifinal de Libertadores. O Pacaembu, que tem gramado sintético, pode ser um problema também, também esbarrando no limite de capacidade. A Conmebol pede um estádio que comporte, pelo menos, 30 mil.

Representante de organizada se manifesta

Henrique Gomes, o Baby, é um dos líderes da Independente, organizada do São Paulo, e se manifestou sobre a possibilidade do São Paulo decidir uma eventual semifinal de Libertadores longe do Morumbis.

De acordo com ele, uma sugestão seria mandar o jogo no Maracanã. Porém, do lado tricolor, a ideia é ter mesmo o Morumbis neste cenário.

- Muito se fala numa possível semifinal São Paulo x River Plate o segundo jogo não ser no Morumbi devido às datas de shows no estádio já fechada. Alô Maracanã, tamo chegando - já imaginou 70 mil vozes invadindo o Rio de Janeiro, pensando. Imagina a recepção do ônibus na chegada do Maracanã. Calma, é só um sonho. Vai que - escreveu nas redes sociais.