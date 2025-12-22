Sul-Americana 2026 terá dez campeões da Libertadores; veja elenco estrelado
Após derrota na final da Copa do Brasil, Vasco também jogará o torneio
Com a derrota para o Corinthians na final da Copa do Brasil, nesse domingo (21), o Vasco jogará a Copa Sul-Americana em 2026. O Cruz-Maltino se junta a elenco estrelado: é o décimo campeão de Libertadores classificado para a próxima edição do torneio.
Campeões de Libertadores na próxima edição da Sula
Argentina: River Plate (4), Racing (1) e San Lorenzo (1)
Brasil: Grêmio (3), Santos (3), São Paulo (3), Atlético-MG (1) e Vasco (1)
Colômbia: Atlético Nacional (2)
Paraguai: Olimpia (3)
Todos os classificados para a Sul-Americana de 2026
Argentina: Barracas Central, Deportivo Riestra, Racing, River Plate, San Lorenzo e Tigre
Bolívia: Guabirá e três clubes a confirmar
Brasil: Atlético-MG, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco
Chile: Audax Italiano, Cobresal, Palestino e Universidad de Chile
Colômbia: América de Cali, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional e Millonários
Equador: Deportivo Cuenca, Libertad, Macará e Orense
Paraguai: Deportivo Recoleta, Nacional, Olimpia e Sportivo Trinidense
Peru: Alianza Atlético, Cienciano, Deportivo Garcilaso e Melgar
Uruguai: Boston River, Defensor, Montevideo City Torque e Racing
Venezuela: Academia Puerto Cabello, Caracas, Monagas e Metropolitanos
Calendário inicial da próxima edição do torneio
Playoffs qualificatórios para a fase de grupos
04/03 - em jogo único
Fase de grupos
08/04 a 27/05
Sorteio dos playoffs das oitavas de final
03/06 - realizado na sede da Conmebol, no Paraguai
Playoffs das oitavas de final
22/07 a 29/07 - em jogos de ida e volta
Oitavas de final
12/08 a 19/08 - em jogos de ida e volta
Quartas de final
09/09 a 16/09 - em jogos de ida e volta
Semifinal
14/10 a 21/10 - em jogos de ida e volta
Final
21/11 (sábado) - jogo único em Barranquilla, na Colômbia
