Sul-Americana 2026 terá dez campeões da Libertadores; veja elenco estrelado

Com a derrota para o Corinthians na final da Copa do Brasil, nesse domingo (21), o Vasco jogará a Copa Sul-Americana em 2026. O Cruz-Maltino se junta a elenco estrelado: é o décimo campeão de Libertadores classificado para a próxima edição do torneio.

Campeões de Libertadores na próxima edição da Sula

Argentina: River Plate (4), Racing (1) e San Lorenzo (1)

Brasil: Grêmio (3), Santos (3), São Paulo (3), Atlético-MG (1) e Vasco (1)

Colômbia: Atlético Nacional (2)

Paraguai: Olimpia (3)

Tricampeões da Libertadores, rivais Santos e São Paulo jogarão a próxima Sul-Americana (Foto: Léo Barrilari / GazetaPress)

Todos os classificados para a Sul-Americana de 2026

Argentina: Barracas Central, Deportivo Riestra, Racing, River Plate, San Lorenzo e Tigre

Bolívia: Guabirá e três clubes a confirmar

Brasil: Atlético-MG, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco

Chile: Audax Italiano, Cobresal, Palestino e Universidad de Chile

Colômbia: América de Cali, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional e Millonários

Equador: Deportivo Cuenca, Libertad, Macará e Orense

Paraguai: Deportivo Recoleta, Nacional, Olimpia e Sportivo Trinidense

Peru: Alianza Atlético, Cienciano, Deportivo Garcilaso e Melgar

Uruguai: Boston River, Defensor, Montevideo City Torque e Racing

Venezuela: Academia Puerto Cabello, Caracas, Monagas e Metropolitanos

Calendário inicial da próxima edição do torneio

Playoffs qualificatórios para a fase de grupos

04/03 - em jogo único

Fase de grupos

08/04 a 27/05

Sorteio dos playoffs das oitavas de final

03/06 - realizado na sede da Conmebol, no Paraguai

Playoffs das oitavas de final

22/07 a 29/07 - em jogos de ida e volta

Oitavas de final

12/08 a 19/08 - em jogos de ida e volta

Quartas de final

09/09 a 16/09 - em jogos de ida e volta

Semifinal

14/10 a 21/10 - em jogos de ida e volta

Final

21/11 (sábado) - jogo único em Barranquilla, na Colômbia