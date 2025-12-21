Com a conquista do título da Copa do Brasil neste domingo (21), o Corinthians se classificou diretamente para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Dessa forma, o Vasco jogará a Sul-Americana em 2026, herdando justamente a vaga que seria do Timão via Campeonato Brasileiro. Veja a distribuição abaixo:

continua após a publicidade

Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians

Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Botafogo e Bahia

Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Vasco

Arrascaeta e jogadores do Flamengo comemoram titulo da Libertadores de 2025 (Foto: Marco Galvão / Zimel Press / Gazeta Press)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Novo regulamento da Copa do Brasil classificaria o Vasco para a Libertadores

A Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores a partir do próximo ano. Para isso acontecer, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá tirar uma das seis vagas que eram garantidas via Brasileirão. Se o regulamento estivesse em vigor na atual edição, Vasco e Corinthians disputariam a decisão já classificados para o principal torneio do continente.

Apesar do aumento do número de vagas à Libertadores via Copa do Brasil, ainda não há uma definição se ela será direta (já para a fase de grupos) ou indireta (para a fase prévia). A CBF também estuda como será feita a distribuição caso um ou os dois finalistas já tenha se garantido através do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A intenção da CBF com a mudança é dar um peso ainda maior à Copa do Brasil, que foi ampliada com a mudança no calendário do futebol brasileiro. No próximo ano, a competição contará com 126 clubes, ante 92 da edição deste ano.