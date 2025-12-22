Libertadores 2026: confira os potes do sorteio da fase de grupos
Com Corinthians campeão da Copa do Brasil, competição tem 46 dos 17 classificados definidos
A Conmebol definiu os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2026 após o título do Corinthians na Copa do Brasil. O torneio tem início previsto para 3 de fevereiro e contará com 47 equipes, das quais 46 já estão definidas.
➡️ Sul-Americana 2026 terá dez campeões da Libertadores; veja elenco estrelado
Com a conquista da Copa do Brasil, o Timão assegurou a última vaga direta do Brasil e aparece no Pote 2 do sorteio. Como o Flamengo também venceu o tanto Libertadores quanto Brasileirão, os cinco primeiros colocados da competição nacional entraram diretamente na fase de grupos. Já Botafogo e Bahia, sexto e sétimo colocados, disputarão a fase prévia. Ao todo, o Brasil terá sete representantes no torneio.
A distribuição das vagas por país segue o regulamento da Conmebol: o Brasil terá sete clubes, a Argentina seis, enquanto Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela contam com quatro vagas cada. As demais posições serão preenchidas por equipes vindas da repescagem.
A Conmebol também já confirmou a sede da decisão. A final da Libertadores de 2026 será disputada em jogo único no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026
Pote 1
- Flamengo (Brasil)
- Palmeiras (Brasil)
- Boca Juniors (Argentina)
- Peñarol (Uruguai)
- Nacional (Uruguai)
- LDU (Equador)
- Fluminense (Brasil)
- Independiente del Valle (Equador)
Pote 2
- Lanús (Argentina)
- Libertad (Paraguai)
- Estudiantes (Argentina)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Corinthians (Brasil)
- Bolívar (Bolívia)
- Cruzeiro (Brasil)
- Universitario (Peru)
Pote 3
- Junior Barranquilla (Colômbia)
- Universidad Católica (Chile)
- Independiente Santa Fe (Colômbia)
- Rosario Central (Argentina)
- Always Ready (Bolívia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Deportivo La Guaira (Venezuela)
- Cusco (Peru)
Pote 4
- Universidad Central (Venezuela)
- Platense (Argentina)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Mirassol (Brasil)
- Repescagem 1
- Repescagem 2
- Repescagem 3
- Repescagem 4
Fases preliminares da Libertadores
1ª fase:
"Bolívia 4" x Deportivo Táchira-VEN (E1)
Juventud-URU x Universidad Católica-EQU (E2)
2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER (E3)
2ª fase:
E2 x Guaraní-PAR (C1)
E1 x Tolima-COL (C2)
E3 x Sporting Cristal-PER (C3)
Barcelona-EQU x Argentinos Jrs (C4)
"Bolívia 3" x Botafogo (C5)
Carabobo-VEN x Huachipato-CHI (C6)
O'Higgins-CHI x Bahia (C7)
Liverpool-URU x Indepiendente Medelín-COL (C8)
3ª fase:
C1 x C8
C2 x C7
C3 x C6
C4 x C5
*Nas duas primeiras fases, os times à direita decidem os confrontos em casa; a partir da terceira fase, a definição dos mandos de campo será via ranking da Conmebol.
Datas de cada fase da Libertadores 2026
- 1ª fase: 3 a 12 de fevereiro;
- 2ª fase: 17 a 26 de fevereiro;
- 3ª fase: 3 a 12 de março;
- Sorteio da fase de grupos: 18 de março;
- Fase de grupos: 7 de abril a 29 de maio;
- Oitavas de final: 11 a 19 de agosto;
- Quartas de final: 8 a 17 de setembro;
- Semifinais: 14 a 22 de outubro;
- Final: 28 de novembro.
