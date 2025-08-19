Tironi no Lance!: São Paulo joga o ano contra o Atlético Nacional, porque fora de campo fracassa
Os números financeiros do ano de 2024 do São Paulo foram vergonhosos
Os números financeiros do ano de 2024 do São Paulo foram vergonhosos. Embora seja a terceira ou quarta maior torcida do país (dependendo da pesquisa), teve a quarta receita, porém a uma senhora distância dos três primeiros, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que passaram da casa do bilhão. O Tricolor arrecadou R$ 731,9 milhões, próximo ao Botafogo que abocanhou R$ 719,7 milhões.
Mas tem mais número ruim do São Paulo. A dívida explodiu e chegou a R$ 1,8 bilhão. O clube está na nada honrosa terceira colocação entre os mais devedores, O Corinthians lidera e o Atlético Mineiro é o segundo colocado.
Por fim, o déficit registrado ano passado também é de envergonhar: R$ 287,7 milhões, o que significa que foi o terceiro clube no ranking de quem terminou o ano no vermelho. Botafogo e Atlético Mineiro estão nas primeiras posições. O número do Tricolor é tão preocupante que consegue ser maior do que o do Corinthians, que vive um caos financeiro e político.
O torcedor são-paulino já não acredita mais no que esta diretoria pode fazer, principalmente quando vê que o investimento no time foi praticamente nenhum desde o meio da temporada passada e ainda assim a dívida aumenta.
Vaga nas quartas da Libertadores é fundamental
Neste cenário, o clube se coloca na parte de cima da tabela do Brasileiro sabe-se lá como e, nesta terça-feira (20), encara o jogo mais importante do ano. No Morumbis, recebe o Atlético Nacional de Medellín no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida terminou milagrosamente 0 a 0, tamanha a superioridade do time colombiano, que desperdiçou dois pênaltis e chutou duas bolas na trave.
A eliminação nesta terça-feira deixará os números financeiros com ainda mais destaque. Sem a vaga nas quartas de final, restará ao Tricolor tentar outra vaga na Libertadores via Brasileiro.
Mais do que isso, os holofotes estarão na diretoria, porque o time em campo está fazendo o que é possível, diante das condições dadas. A vaga nas quartas da Libertadores é fundamental para a cartolagem ter alguma notícia boa para se agarrar.
