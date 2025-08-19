Os números financeiros do ano de 2024 do São Paulo foram vergonhosos. Embora seja a terceira ou quarta maior torcida do país (dependendo da pesquisa), teve a quarta receita, porém a uma senhora distância dos três primeiros, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que passaram da casa do bilhão. O Tricolor arrecadou R$ 731,9 milhões, próximo ao Botafogo que abocanhou R$ 719,7 milhões.

continua após a publicidade

Mas tem mais número ruim do São Paulo. A dívida explodiu e chegou a R$ 1,8 bilhão. O clube está na nada honrosa terceira colocação entre os mais devedores, O Corinthians lidera e o Atlético Mineiro é o segundo colocado.

➡️Tironi no Lance!: leia todas as colunas

Por fim, o déficit registrado ano passado também é de envergonhar: R$ 287,7 milhões, o que significa que foi o terceiro clube no ranking de quem terminou o ano no vermelho. Botafogo e Atlético Mineiro estão nas primeiras posições. O número do Tricolor é tão preocupante que consegue ser maior do que o do Corinthians, que vive um caos financeiro e político.

continua após a publicidade

O torcedor são-paulino já não acredita mais no que esta diretoria pode fazer, principalmente quando vê que o investimento no time foi praticamente nenhum desde o meio da temporada passada e ainda assim a dívida aumenta.

André Silva, do São Paulo, em ação no jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

Vaga nas quartas da Libertadores é fundamental

Neste cenário, o clube se coloca na parte de cima da tabela do Brasileiro sabe-se lá como e, nesta terça-feira (20), encara o jogo mais importante do ano. No Morumbis, recebe o Atlético Nacional de Medellín no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida terminou milagrosamente 0 a 0, tamanha a superioridade do time colombiano, que desperdiçou dois pênaltis e chutou duas bolas na trave.

continua após a publicidade

A eliminação nesta terça-feira deixará os números financeiros com ainda mais destaque. Sem a vaga nas quartas de final, restará ao Tricolor tentar outra vaga na Libertadores via Brasileiro.

Mais do que isso, os holofotes estarão na diretoria, porque o time em campo está fazendo o que é possível, diante das condições dadas. A vaga nas quartas da Libertadores é fundamental para a cartolagem ter alguma notícia boa para se agarrar.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras. Confira abaixo mais publicações do colunista:



➡️Palmeiras é o primeiro brasileiro nas quartas da Libertadores

➡️São Paulo liquida joias da base como se fossem bijuterias

➡️Frustração, mas também boas notícias no São Paulo

➡️Crespo não aceita o papel de escudo para a diretoria do São Paulo