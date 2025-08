Um gol nos minutos finais da partida transformou o que seria uma vitória tranquilizadora em uma vitória apertada do São Paulo contra o Athletico-PR no Morumbis.

O torcedor tricolor sentiu uma mistura de sentimentos. Ficou frustrado porque vai ter de suar para conseguir a classificação fora de casa e tudo o que este esforço acarretará para um elenco curto e que a cada jogo perde mais um jogador lesionado. Nesta quinta-feira, por exemplo, Wendell saiu machucado exatamente no momento em que começava a dar os primeiros sinais positivos desde que chegou ao clube.

Mas por outro lado, o torcedor também ficou confiante por algumas coisas que tem visto em campo. O time não perde desde o jogo contra o Flamengo. Depois disso, um empate e quatro vitórias. A confiança está maior do que nos tempos de Zubeldía, bem como a cabeça no lugar, reflexo claro do modo Crespo de ser, mais sereno, menos sanguíneo.

Se Wendell é mais um desfalque entre tantos, outros jogadores ou estão recuperando seus melhores momentos ou estão surgindo e ganhando espaço. Ferreirinha voltou a ser um dos mais importantes do elenco. Nesta quinta-feira fez um gol e teve boa atuação. Luciano, que desta vez ficou no banco e jogou apenas parte do segundo tempo, virou o jogador mais importante do time.

Ferreirinha comemora gol do São Paulo diante do Athletico (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

ALÉM DE FERREIRINHA E LUCIANO

Mas a melhor notícia surgida contra o Athletico foi Rodriguinho. Foi dele uma espetacular jogada que resultou no segundo gol do jogo, o de Ferreirinha. Já havia feito outra na partida anterior contra o Fluminense. Ainda precisa de mais regularidade, mas a impressão é a de que vem amadurecendo finalmente. Vale destacar que é o substituto de

Oscar, outro fora de combate por contusão.

Pablo Maia foi outra boa notícia de quinta-feira. Achou seu posicionamento no esquema com três zagueiros e fez seu melhor jogo em muito tempo, coroado com um golaço que abriu o placar.

Ainda é cedo para grandes comemorações. O São Paulo ainda faz um Brasileiro fraco, embora tenha melhorado recentemente, saiu na frente no confronto da Copa do Brasil e também está classificado na Libertadores. As boas notícias recentes dão ao menos um alívio.

