Menos de 24 horas depois da dura eliminação do São Paulo da Copa do Brasil, a diretoria do São Paulo correu para abrir mão de mais uma parcela de seu patrimônio. Em uma tacada só negocia o empréstimo de Henrique do Carmo para o PSV da Holanda e, no caso mais espantoso, a venda de Lucas Ferreira para o Shakhtar da Ucrânia.

Lucas Ferreira faz parte de uma geração considerada muito talentosa nascida em Cotia. Mas os valores do negócio não são compatíveis com o de uma joia, mas sim de uma bijuteria barata: cerca de R$ 50 milhões de reais.

O que a diretoria do clube vem fazendo com seus ativos da base é assustador, apenas para evitar uma palavra mais forte. Saíram do clube em menos de um ano a seguinte lista: Moreira, Matheus Alves, Willian Gomes, Angelo e agora Lucas Ferreira. Trata-se praticamente de meio time.

Matheus Alves durante partida contra o Fortaleza no Morumbi pelo Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O total das negociações somadas de Lucas Ferreira (uma vez concretizada), Willian Gomes e Angelo é de R$ 140 milhões. Recentemente, o Palmeiras vendeu o zagueiro Vitor Reis da sua base por algo como R$ 187 milhões.

POR QUE AS JOVENS PROMESSAS ESTÃO SENDO VENDIDAS?

Como a diretoria do São Paulo se recusa a explicar praticamente todos os seus movimentos, o campo fica aberto para interpretações das mais variadas. A primeira é a de que o clube precisa desesperadamente terminar o ano no azul e está tentando resolver este problema da forma mais simples (e errada) possível: vendendo seu patrimônio a preço de banana.

A segunda é que um aporte financeiro da base chegará e esta geração está sendo incinerada para pagar dívidas agora. No futuro, com mais dinheiro, poderá ter condição de contratar jovens promissores. Seria a tal parceria com o investidor grego? Impossível saber porque neste clube não se informa nada com clareza.

Independentemente da razão por trás dessas vendas, fato é que todos parecem ser maus negócios. Ou a diretoria enganou o torcedor rotulando esses jogadores de joias ou de fato ela está dilapidando o clube a toque de caixa.

